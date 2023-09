Itelyum all’esame di francese: c’è lo Cholet tra Varese e la finale

Uno dei concetti più abusati quando si parla di sport, è quello secondo cui “tutte le partite sono una finale”. Un eccesso verbale, di solito, che però questa volta ha una certa veridicità: per qualificarsi alla Basketball Champions League bisogna vincere tre volte senza possibilità di errore, e solo una su otto ce la farà.

Grazie al successo al fotofinish sull’FMP Belgrado la Itelyum Varese ha compiuto il primo passo ma la partita con i serbi (e il suo esaltante epilogo) dev’essere archiviata subito perché la squadra di Bialaszewski deve immediatamente affrontare il secondo scoglio. Venerdì 29 settembre, alle 15 ora italiana (le 16 locali) Hanlan e compagni sfidano i francesi dello Cholet Basket nella semifinale del proprio tabellone mentre sull’altro versante il duello è tra Brindisi e gli olandesi del Den Bosch.

Contro lo Cholet l’obiettivo di Varese è quello di mostrare il più a lungo possibile il lato buono dell’Itelyum vista con Belgrado. La squadra, per intenderci, capace di chiudere la difesa diventando aggressiva sul perimetro e “canalizzando” le penetrazioni avversarie in direzione della saracinesca Willie Cauley-Stein; quella poi che in attacco sa essere pericolosa con tutti i suoi effettivi così da non dare troppi punti di riferimento. La squadra intanto ha riposato nella mattina di giovedì (immancabile giro di golf per il pivot) e si è allenata con un programma piuttosto corposo per un paio d’ore nel primo pomeriggio; non ci sono particolari problemi di acciacchi e quindi Coach Tom avrà l’organico al completo.

Con l’FMP i biancorossi hanno mostrato sprazzi della loro versione migliore lasciando però ancora tanti minuti alla “versione cattiva”: attacco fermo, idee confuse, troppe concessioni ai serbi specie quando gli avversari hanno acquisito fiducia. Gli alti e bassi sono comuni in questo momento della stagione: ne sa qualcosa lo stesso Cholet che aveva la partita in mano con Anversa e nel giro di poche azioni si è ritrovato i belgi con la palla in mano per ribaltare il verdetto (palla poi persa per fortuna dei transalpini).

Tidjane Salaun / foto FIBA

Per questa ragione, la squadra che limiterà i momenti di blackout sarà la favorita del confronto di venerdì ad Antalya. Il team diretto in panchina da Laurant Vila ha però potuto poggiare le sue fortune sulle giovanissime spalle di Tidjane Salaun, ala di classe 2005 (!) che ha abbattuto l’Anversa con 24 punti. Non una prestazione improvvisa: Salaun infatti è uno dei grandi prospetti del basket francese tanto che a soli 18 anni è già nei mock draft (le previsioni per il draft NBA 2024) di diversi siti americani: nbadraft.net lo pronostica al numero 22, nbadraftnation.com addirittura al numero 17. L’anno scorso l’ala giocò il torneo NextGen dell’Eurolega realizzando 20,5 punti e 7,5 rimbalzi di media contro i coetanei ma l’impressione è che sia già ampiamente pronto per il basket adulto, e Anversa se n’è accorta sulla propria pelle.

Per il resto Cholet dovrà fare a meno del proprio capitano ed ex nazionale Kim Tillie, infortunatosi al piede prima del torneo in Turchia tanto che gli angioini sono sul mercato da diversi giorni (ma è sfumato l’arrivo di Rashard Kelly, andato al Prometey). L’ossatura della squadra prevede l’impiego dell’ex canturino Gerry Blakes alla seconda esperienza con i biancorossi francesi, dell’esperto T.J. Campbell e dell’ala ceca Vojtech Hrubat. Come Varese, gli avversari paiono poco potenti sotto canestro (vista anche l’assenza di Tillie) dove il solo Sako sembra fornire garanzia di continuità.

COSI’ IN CAMPO

Cholet: 2 Blakes, 7 De Sousa, 11 Ayayi, 13 Sako, 15 Nzekwesi, 26 Goudou-Sinha, 29 L’Etang, 31 Salaun, 40 Bordes, 44 Campbell, 77 Hruban. All. Vila.

Varese: 0 Shahid, 2 Cauley-Stein, 6 Ulaneo, 8 Woldetensae, 10 Zhao, 11 Moretti, 13 Librizzi, 18 Virginio, 21 Hanlan, 22 McDermott, 24 Assui, 44 Brown. All. Bialaszewski.

DIRETTAVN

La partita di Antalya sarà raccontata da VareseNews attraverso il medesimo liveblog con il quale abbiamo commentato la gara inaugurale. La #direttavn è offerta da Finazzi Serramenti e Confident e dà la possibilità di commentare l’incontro attraverso la chat che si apre nella pagina. In caso di problemi di visualizzazione potete CLICCARE QUI. Per accedere normalmente al live invece cliccate sull’articolo sottostante.