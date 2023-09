La Openjobmetis concede 105 punti e perde contro Brindisi

Centosette punti concessi a Brescia sabato scorso, 89 ieri a Venezia, 105 oggi a Brindisi. Se c’è una prima cosa da registrare nella Openjobmetis di Tom Bialaszewski è la difesa: per la terza volta su tre, i biancorossi perdono in un test contro squadre di Serie A, e se da un lato l’attacco pare produttivo, dall’altro la retroguardia concede troppo alla Happy Casa.

Il torneo Dalla Riva Sportfloors di Cavallino Treporti termina quindi senza successi per Varese, che contro i salentini (105-97 il finale) ha giocato una partita equilibrata ma quasi sempre di rincorsa. La OJM è rimasta avanti a tratti nel primo quarto d’ora, poi ha dovuto inseguire, anche se a una manciata di minuti dal traguardo si era comunque riportata in parità.

Come nelle precedenti uscite però, sono bastati alcuni blackout durati qualche azione per ritornare sotto nel punteggio, anche se stavolta nel complesso la squadra ha ridotto il numero di palle perse e mantenuto buone percentuali al tiro. Tra le note positive ci sono la coppia esterna formata da Davide Moretti e Oliver Hanlan (foto in alto), a segno a ripetizione (20 punti l’italiano, 21 il canadese). Contro la Happy Casa si è vista sostanza anche dalle parti di Willie Cauley-Stain che, pur ancora indietro di condizione, ha allungato l’autonomia (24′) e aumentato la produzione (11 punti, 8 rimbalzi, 3 assist).

Bialaszewski ha dovuto fare a meno, da un certo punto in avanti, a Sean McDermott che è stato messo a riposo per una botta al ginocchio. Ancora da rivedere due giocatori che occuperanno un posto importante nelle rotazioni, ovvero Shahid e Brown così come Woldetensae impreciso da lontano.

Concluso il torneo veneziano, la squadra tornerà ora in città per preparare il test di mercoledì sera (20,30, ma alle 20 inizierà la presentazione) in programma a Masnago. Di fronte i campioni elvetici dell’Olympic Friborgo nella penultima gara prima delle partite ufficiali. L’ultima sarà sabato 16 a Desio nel tradizionale Trofeo Lombardia contro Cremona. Che sarà anche l’estrema possibilità di battere, in estate, una squadra della LBA.