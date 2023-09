Piero Armenti in visita a Saronno

Tappa a Saronno per Piero Armenti, il noto fondatore de “Il mio viaggio a New York”, un tour operator italiano attivo nella Grande Mela, che sui social attrae milioni di follower.

Nella mattinata di mercoledì 13 settembre, il giornalista urban explorer e scrittore ha fatto tappa nella città degli amaretti per visitare un amico, in attesa della presentazione, a Milano nel pomeriggio, del suo nuovo libro “New York. Metro per metro. Scoprire la città attraverso le fermate della metropolitana”.

Come sta andando la presentazione del nuovo libro? «Benissimo, stiamo avendo numeri pazzeschi – racconta l’influencer, originario di Salerno -. Ieri abbiamo anche presentato la nuova serie di Mediaset Infinity, in onda dal 18 settembre».

Le prossime tappe del tour italiano di presentazione del libro saranno a Bologna, Firenze, Napoli e infine Bari. «Quando faccio queste presentazioni è sempre una grande soddisfazione per me – conclude Armenti -. E poi è un’occasione per visitare posti nuovi. Mi diverto insomma, anche solo per bere un buon caffè, è sempre un piacere».