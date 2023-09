“Puliamo il mondo”. E Legambiente Gallarate parte dal torrente Arno

Legambiente di Gallarate organizza sabato 23 settembre dalle 10 alle 12 la pulizia delle sponde dell’Arno, più precisamente in via Renzo Colombo, con ritrovo dei partecipanti al ponte sull’Arno all’incrocio tra via Galilei e via Colombo.

“L’invito è rivolto a tutti e si chiede ai volonterosi di venire con guanti e scarpe coprenti. Sono graditi rastrelli da giardino. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a sabato 30 settembre”.

“Nel corso degli anni, in seguito ai numerosi solleciti, alcuni miglioramenti si sono visti, ma non ancora sufficienti. Infatti molti volontari di ogni estrazione sociale e politica si sono dati da fare, chapeau a tutti quanti: solo insieme si vince”.

L’Arno, come elemento naturale e insieme del paesaggio urbano, è stato negli anni al centro di preoccupazioni e attenzioni diverse: se in passato era preminente il contrasto agli scarichi abusivi (nei tempi in cui l’acqua cambiava colore sulla base degli scarichi delle tintorie), in seguito si è concentrata molta attenzione all’abbandono dei rifiuti (anche con interventi di volontari autorganizzati) e poi anche alla riscoperta del corso d’acqua come elemento di paesaggio e corridoio naturale. Più di recente, una certa preoccupazione è emersa per i lunghi periodi di siccità che lasciano il torrente completamente secco.

L’Arno in secca, autunno 2022

“Riscontriamo che il Comune di Gallarate ha di fatto migliorato il proprio impegno. Tuttavia ci piace riportare alla memoria, tra le scarsissime risposte ricevute alle numerose rimostranze inviate, la lettera scritta qualche anno fa dalla Provincia di Varese ai Comuni. Allora Legambiente Gallarate, assieme all’Associazione Amici della Terra di Varese, aveva sottolineato con forza la necessità e l’urgenza di valorizzare l’Arno lungo tutto il suo asse, una presenza storicamente importante, di ampio respiro ambientale. La Provincia aveva risposto con un richiamo secco ai Comuni, titolari degli interventi di pulizia, chiedendo però ai cittadini di inviare al Comune la segnalazione precisa del luogo da ripulire”.