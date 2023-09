“Schianno e Gazzada un secolo fa”, un viaggio tra ricordi ed emozioni

Mercoledì 13 settembre riprendono le attività culturali della Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno nel contesto della Festa Patronale di Schianno, nella Chiesa dei SS. Cosma e Damiano verrà presentato il volume “Schianno e Gazzada un secolo fa” curato dal professor Diego Dalla Gasperina per l’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno. (inizio ore 20.45)

Si tratta della trascrizione del Liber Chronicus della Parrocchia di Schianno tenuto dal Parroco Don Angelo Olivares dal 1917 al 1930.

Verso la metà del 2020, dalla Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno comincia a nascere l’idea di voler confrontare l’epidemia di “Influenza Spagnola” degli anni 1917-19 e oltre con l’emergenza sanitaria pandemica da SARS-CoV-2. In progetto c’era una breve videointervista al professor Diego Dalla Gasperina, noto studioso di storia locale, per raccontare questi due eventi e i rispettivi anni. (nell’immagine la Veduta della Gazzada, dipinto di Bernardo Bellotto datato 1744, Milano Pinacoteca di Brera)

In quell’occasione Diego Dalla Gasperina raccontò, con il suo entusiasmo di storico che si imbatte in un documento di estremo interesse, del “Chronicon” scritto da Don Angelo Olivares, parroco di Schianno dal 1913 al 1930. “Il “Prof Dalla Gasperina”, come amano riferirsi a lui con affetto i suoi molti alunni della Scuola Media di Gazzada Schianno – racconta Claudio Tosetto consigliere con delega alla Biblioteca – ci ha condotti per mano dentro al racconto di un pezzo di storia e di vita quotidiana della Parrocchia di Schianno che ci ha stregati e accompagnati indietro nel tempo di 100 anni.

Un viaggio fatto di persone, luoghi, avvenimenti, riflessioni, religione, vita sociale e politica di quegli anni. Un viaggio pieno di vecchi ricordi ed emozioni, di personaggi del passato e luoghi a volte ancora riconoscibili, di eventi di vita locale e di momenti della politica e della società degli anni che vanno dal 1913 a 1930”.

Da qui il progetto si è sviluppato facendo crescere la volontà di produrre un volume ricco di storie raccontate da un “Parroco di campagna” vissuto in un passato di cui si rischia di perdere le tracce.

Il volume è stato arricchito di commenti storici relativi agli anni in cui è ambientato, di foto, anch’esse d’epoca e di qualche nota biografica di personaggi di quegli anni, il tutto curato a quattro mani da Diego Dalla Gasperina e da Claudio Tosetto con l’introduzione del professor Giuseppe Armocida, Presidente della Società Storica Varesina, che sarà presente mercoledì 13 settembre per presentare la serata insieme a Paolo Trevisan, Sindaco di Gazzada Schianno, e del parroco Don Stefano Silipigni.

La serata sarà l’occasione anche per mostrare l’Ex libris realizzato per l’occasione da Michela De Carli e che fregia tutte le copie del volume.

Il programma della serata prevede, dopo la presentazione, la lettura di alcuni brani tratti dal volume accompagnati dalla proiezione di foto che nel volume illustrano gli eventi raccontati da Don Olivares.

A concludere tre musicisti, Roberta Barbatelli (voce), Tommi Calabrese (chitarra) e Emiliano Renzelli (contrabbasso) proporranno un percorso musicale anch’esso ispirato a quegli anni.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.