Sciopero aerei, tra Milano Malpensa e Linate 150 voli cancellati

Sono 150 i voli annullati a Milano Linate e Malpensa, nella giornata di sciopero (dimezzato) del settore aereo. L’astensione negli aeroporti – che doveva durare 24 ore – è stata ridotta a quattro ore dalla precettazione del ministro Salvini: complessivamente nella giornata sono previsti 850 movimenti, quindi l’incidenza sul traffico è stata di poco inferiore al 20%.

Lo sciopero toccava (a livello nazionale) le società di handling, che garantiscono i servizi di terra, ma anche gli assistenti di volo Easyjet, oltre ad una società di catering a Malpensa.

A Malpensa sono stati cancellati una decina di voli Easyjet, circa il 40% di quelli previsti nella fascia di sciopero (in Easyjet scioperavano gli assistenti di volo).

Quanto ad altre compagnie non sono partiti voli Norwegian per Oslo, Iberia per Madrid, Lufthansa per Francoforte e Monaco (più un Eurowings per Dusseldorf), Sas per Copenhagen, Swiss per Zurigo, Austrian per Vienna,Vueling per Parigi e Barcellona, un intercontinentale United per Chicago, l’Air France per Charles De Gaulle, Luxair per Lussemburgo (così come il successivo Easyjet), il Tap per Lisbona.

A Milano Linate cancellazioni in particolare per Ita Airways, tra le curiosità l’annullamento del volo interno SilverAir per l’isola d’Elba.

Gli scioperi Easyjet e altre società

Nella stessa giornata a Malpensa anche assemblee dei lavoratori di Autogrill, che hanno dichiarato lo stato di agitazione e preparano uno sciopero.

Nel video qui sotto invece le ragioni dei lavoratori di Easyjet, che a Malpensa (principale base italiana) ha 650 lavoratori: