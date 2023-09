Settembre archeologico al Museo della Studi Patri di Gallarate

Prenderà avvio venerdì 8 settembre alle ore 21.00 una serie di conferenze a tematica archeologica, organizzate dalla Società Gallaratese per gli Studi patri e dal Gruppo Archeologico del DopoLavoro Ferroviario di Gallarate.

Relatrice del primo incontro sarà la dott.ssa Mara Iametti. Docente al liceo Ciceri di Como, è laureata in srcheologia presso le Università di Milano e Torino e in scienze religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Milano, con tesi in archeologia cristiana. Argomento del suo intervento sarà la catacomba romana di Commodilla: da sempre considerate misteriose, le catacombe romane sono uno scrigno di tesori archeologici, artistici, religiosi ed antropologici delle prime comunità cristiane. Attraverso la catacomba di Commodilla, si intende proporre un viaggio nel sottosuolo romano, riscoprendo antiche storia di fede in un contesto ancora poco conosciuto al grande pubblico.

Seguirà un secondo incontro il 15 settembre, con la dott.ssa Sabrina Luglietti. Archeologa, laureata presso l’Università degli Studi di Bologna, titolare dello studio Archeo Solutions, si occupa di archeologia preventiva e di emergenza in collaborazione con le Soprintendenze archeologiche della Lombardia e del Piemonte. Dal 2017, si occupa di archeologia subacquea sui siti palafitticolo del Lago di Varese e del Lago di Garda. L’incontro sarà proprio l’occasione per presentare i risultati delle ultime ricerche archeologiche condotte nei siti di Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Cazzago Brabbia, per conoscere quindi i siti meno noti del Lago di Varese e immergersi virtualmente nelle sue acque.

Chiuderà la serie di appuntamenti venerdì 29 settembre il dott. Alessandro Bona. Archeologo e numismatico, laureato presso l’Università Cattolica di Milano, ha conseguito il diploma di specializzazione in Beni Archeologici presso la medesima Università e nel 2022 il dottorato di ricerca in Numismatica, in cotutela con la University of Warwick (Coventry, UK). Vanta inoltre collaborazioni con riviste specifiche, quali “Dialoghi di Numismatica” e “Rivista italiana di Numismatica e Scienze affini”. Il suo intervento si concentrerà sulle recenti metodologie di studio e analisi della numismatica, applicate all’area del Seprium e del Lago Maggiore orientale, allo scopo di ricostruire la circolazione monetale di tale area.