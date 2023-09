Una domenica per onorare i caduti ucraini

L’associazione Anna Sofia organizza per domenica 1° ottobre una manifestazione dedicata ai Difensori dell’Ucraina.

Durante l’evento, saranno date notizie sulla situazione attuale nel Paese e verrà dedicato un minuto di silenzio nel ricordo e in onore dei Caduti per la Libertà.

L’appuntamento per gli interessati è domenica 1° ottobre 2023 presso il C.V.V., nella Sede di A.P.S. “Anna-Sofia”

in via Maspero, 20 a Varese alle 15.