Addio a Sergio Staino, il suo “Bobo” ci mancherà

È morto oggi, sabato 21 ottobre, a 83 anni Sergio Staino, uno dei più noti disegnatori e fumettisti italiani . Il suo personaggio più noto è Bobo, con cui rappresentava se stesso, in conflitto tra fedeltà al partito di appartenenza, la sinistra, e la disillusione per i conflitti interni e per i “malesseri” della nostra Italia.

Staino è morto dopo una lunga malattia: era stato ricoverato a Firenze una prima volta nel novembre del 2022, era uscito dall’ospedale nel settembre del 2023 ma ci era tornato a metà ottobre, quando le sue condizioni erano peggiorate. Staino, che viveva nei pressi di Scandicci era nato a Piancastagnaio in provincia di Siena.

La sua carriera da fumettista cominciò nel 1979, quando pubblicò per la prima volta una striscia di Bobo sulla rivista di fumetti Linus. Bobo ottenne da subito grande popolarità e negli anni successivi comparve su molti altri giornali e riviste con cui Staino collaborò: tra questi l’Unità, il Corriere della Sera, il Venerdì di Repubblica, l’Espresso, Panorama, Cuore e Tango, il settimanale satirico nato all’interno dell’Unità che Staino fondò nel 1986 e diresse fino alla sua chiusura, nel 1989, e dalla cui esperienza nacque Cuore, settimanale satirico. «Oggi — aveva detto in un’intervista — c’è meno bisogno di satira. Oggi i politici si dissacrano da sé».