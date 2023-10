“Agopuntura architettonica” per salvare la Terra: a Visionare la filosofia dell’architetta cinese Xu Tiantian

Visionare, i “dialoghi di Architettura” organizzati dall’ordine degli architetti di Varese e ideati da Fulvio Irace, ad ottobre ospita Xu Tiantian in un incontro dal titolo “Ereditare il futuro“.

L’architetta cinese Xu Tiantian è direttore fondatore di DnA _Design and Architecture. Ha conseguito la laurea in architettura alla Tsinghua University in Cina e il Master of Architecture in Urban Design (MAUD) alla Harvard Graduate School of Design.Xu Tiantian si è fortemente impegnata nel processo di rivitalizzazione delle aree rurali della Cina. La sua innovativa “agopuntura architettonica” è un approccio olistico alla rivitalizzazione sociale ed economica della Cina rurale ed è stata selezionata da UN Habitat come caso di studio di Inspiring Practice on Urban-RuralLinkages. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Global Award for Sustainable Architecture 2023, il Berlin Art Prize / Kunstpreis Berlin- Architecture 2023 e lo Swiss Architectural Award 2022. Nel 2020 è stata nominata Honorary Fellow dell’American Institute of Architects.

«Da più di due secoli la ruota del progresso ha macinato rovine nella sua rincorsa al futuro. Grande vittima, la Terra considerata solo una risorsa da sfruttare. Demolire, abbattere, spianare, scavare sono stati troppo a lungo sinonimi del progetto, effetti indesiderati di una sopraffazione dissennata.

Il panorama che ci ha consegnato è una sequenza sterminata di gesti incompiuti, di residui di scarti che hanno compromesso gli equilibri del sistema antropico e richiedono un cambio di rotta – spiega Fulvio Irace nell’introdurre la sua ospite di ottobre – L’architetta Xu Tiantian, ricorrendo alla metafora dell’antica arte medica cinese dell’agopuntura, ci offre un metodo che è insieme un rimedio e un rilancio della necessità dell’architettura. Se troppo spesso l’ambientalismo ha fatto prevalere logiche di astensione, Xu Tiantian ci dimostra che abbiamo bisogno di più, non di meno architettura per ristabilire l’equilibrio dei territori. Le cave possono offrire la risorsa di spazi inediti per le comunità, infrastrutture abbandonate possono essere recuperate per rivitalizzare piccole economie locali, edifici abbandonati tornare a vivere grazie a una generosa inventiva che interpreta i bisogni in chiave nuova».

L’appuntamento con Visionare, nella ormai tradizionale cornice di Villa Panza, è per venerdì 13 ottobre 2023 alle 19 (per un massimo di 120 persone), oppure in webinar. Per informazioni o iscrizioni, in presenza o in webinar, cliccare qui. Agli architetti saranno riconosciuti 2 crediti formativi.