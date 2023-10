Auto si ribalta in via per Lozza a Varese, coinvolto un uomo di 97 anni

Sono ancora in fase di valutazione le dinamiche che hanno portato, verso le ore 17.30 di lunedì 30 ottobre, un’auto a ribaltarsi in via per Lozza a Varese.

Nell’incidente stradale è rimasto ferito un uomo di 97 anni che non ha riportato ferite gravi, venendo trasportato in ospedale in codice verde.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche la polizia locale di Varese per i rilievi e i vigili del fuoco che hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area.