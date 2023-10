Bancarelle, castagne e itinerari di Halloween nel weekend di Angera

Un lungo weekend di appuntamenti all’ombra della Rocca. Sabato 28 ottobre alle ore 17 il Kapannone dei Libri propone un incontro, che lega la mostra di prossima apertura a Palazzo Reale a Milano “Goya. La ribellione della ragione” con i numerosi libri sull’artista conservati alla “mecca della cultura angerese” Kapannone. La serata, che conclude il ciclo di Incontri al lago, sarà condotta da Andrea Kerbaker e Malena Manrique e José-Joaquín Beeme della Fundación del Garabato (che significa Fondazione dello scarabocchio). Accesso libero in via Verdi 35 (per informazioni mostre@lakasadeilibri.it)

Dopo il grande successo delle iniziative enogastronomiche precedenti, nella suggestiva cornice del lungolago, fra i colori sgargianti del foliage, torna domenica 29 ottobre, a partire dalle ore 9, l’evento Bancarelle in fiera con stand di prodotti di stagione fra cui castagne e funghi. Sarà possibile ammirare anche capi d’abbigliamento e articoli artigianali. (rif. Mario 3483333257)

Anche l’Associazione Granum Sinapis dei giovani di Angera, Ranco e Taino é lieta di invitarvi sull’allea per deliziarvi, per tutto il giorno di domenica, con castagne, vino bianco, brulé, birra e the caldo. (rif. ass.granellodisenape@gmail.com).

Tra momenti enogastronomici e passeggiate lungolago, potrete anche approfittare di una visita al Civico Museo Archeologico che, dalle 14:30 alle 18:30, offre visite guidate gratuite e raccoglie le adesioni per gli eventi di pensati per il Capodanno Celtico.

PROGRAMMA DEL 31 OTTOBRE (QUI LA LOCANDINA)

Visita teatralizzata “Dolcetto o scherzetto? Storie di paura arriviamo!” iniziativa per ragazzi 5-12 anni.

Ritrovo alle ore 20:30 in museo in via Marconi 2 . (Prenotazioni museo@comune.angera.it – cell 3204653416)

Letture stregate “Le avventure di Cornabicorna” evento per bambini dai 3 anni in su.

Ritrovo in biblioteca alle ore 17:00 in via dei Mille (Prenotazioni biblioteca@comune.angera.it – tel 0331932006)

Itinerario “Dolcetto o scherzetto” iniziativa per tutti, fra i negozi della città previo ritiro della mappa percorso alle ore 18:00 presso lo stand del Comitato Genitori in Piazza Parrocchiale – (percorso libero info com.genitoriangera@gmail.com)