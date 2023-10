Buona la prima nell’open day dei vaccini: 650 i nuovi vaccinati domenica primo ottobre

È cominciata con il turbo la campagna vaccinale antinfluenzale e anticovid in ASST Sette Laghi.

L’open day di domenica 1° ottobre ha portato infatti 650 persone nei sette centri vaccinali di ASST Sette Laghi, nelle case di comunità di Varese, Arcisate, Laveno e Tradate, e nei centri territoriali di Azzate, Luino e Sesto Calende.

Dei 650 che hanno scelto di essere vaccinati contro l’influenza, in 182 – cioè quasi un terzo – hanno scelto anche di ricevere la co-somministrazione con il vaccino anticovid. I centri che hanno raccolto il maggior numero di vaccinandi, come prevedibile, sono stati quelli dei distretti più popolosi, cioè Varese e Tradate. Molto buona comunque l’affluenza anche nelle altre sedi.

«Ringrazio tutti gli operatori che hanno organizzato l’open day e gestito la complessa macchina vaccinale – Ha commentato il direttore sociosanitario di ASST Sette Laghi Giuseppe Calicchio – Invito i cittadini che rientrano nelle categorie a cui la vaccinazione è offerta a non perdere l’opportunità e a rivolgersi alle nostre sedi per ricevere il vaccino antinfluenzale, anticovid, antipneumococco e anti herpes zoster, a seconda dei casi».

Una soddisfazione condivisa anche dagli utenti, considerata la lettera ricevuta alla redazione di Varesenews “a caldo”, a conclusione della stessa giornata di ieri

La campagna vaccinale continua: a questo link tutte le informazioni sulle date e le categorie che possono ricevere i vaccini nelle sedi di ASST Sette Laghi.

PER CHI È RACCOMANDATO IL VACCINO

L’offerta della vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a tutti i soggetti previsti dalla Circolare del Ministero della Salute 0012781/21/04/2023-DGPRE-DGPRE-P, “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024”, che individua le persone a maggior rischio di complicanze correlate all’influenza.

I gruppi cui somministrare il vaccino antinfluenzale in via prioritaria sono:

Over 60

Donne in gravidanza

Persone a rischio per patologia

Bambini dai 6 mesi ai 14 anni

Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze

La vaccinazione è inoltre raccomandata ai soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (medici e personale sanitario di assistenza esposto al rischio di trasmettere l’influenza a soggetti ad alto rischio di complicanze influenzali, insegnanti, forze di polizia, comprese le forze di Polizia Municipale, vigili del fuoco), e a lavoratori che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione per lo svolgimento del loro lavoro (personale scolastico degli asili nido, delle scuole di infanzia e dell’obbligo, fino alla Scuola secondaria di 2° grado).

Il vaccino antinfluenzale può essere prenotato anche a partire dal 9 ottobre 2023 attraverso la piattaforma vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it.

I soggetti appartenenti alle categorie a rischio possono rivolgersi anche al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, per verificare se aderisce alla campagna vaccinale.