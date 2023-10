Da ottobre a febbraio a Palazzo Estense la rassegna concertistica “Affreschi sonori”

Parte venerdì 13 ottobre la rassegna concertistica 2023-24 “Affreschi sonori”, che si terrà presso il Salone Estense di via Sacco in Varese, con ingresso gratuito senza prenotazione. Un progetto appoggiato da Casa Matteo Varese e realizzato da A.M.O. (Associazione Manifestare Opportunità) con la Direzione Artistica del M.° Lorenzo Bovitutti.

La serata del 13 ottobre è una delle iniziative che il Fondo Casa Matteo Varese ha programmato nell’ambito del progetto di Fondazione Comunitaria del Varesotto “30 giorni per donare”.

13 ottobre 2023 – Salone Estense, Via Sacco – Varese – ore 21.00

QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE; il QUINTETTO LINZ presenta Musiche di Modest Mussorgsky in una formazione particolare ma molto efficace: flauto traverso, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte. È una serie di dieci pezzi, ognuno dei quali porta il titolo originale del quadro che lo ha ispirato e che durante l’esecuzione verrà proiettato così sarà possibile avvicinarsi ancor di più alla scintilla d’ispirazione del compositore e comprendere il dialogo che si compie tra arte e musica. Consentiteci una nota d’orgoglio: al clarinetto, Giona Pasquetto, uno dei promotori del Fondo Casa Matteo Varese.

In questa serata, raccoglieremo Fondi per i Progetti di Casa Matteo Varese cogliendo la sfida di Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha lanciato ’30 giorni per donare’ – Ottobre, il mese del dono, per cui per ogni euro donato in un evento del Fondo, Fondazione raddoppia!

Quale migliore occasione per sostenerci?

24 novembre 2023 – Salone Estense, Via Sacco – Varese – ore 21.00

NORTH WINDS; il PLACARD WIND QUINTET, che da qualche tempo accompagna anche Casa Matteo in qualche suo appuntamento, presenta musiche di Einojuhani Rautavaara; DSQ-Traditional; Carl Nielsen e ci porta idealmente nel nord Europa, un mondo di natura sconfinata, di alberi verdeggianti, di muschio, che si fondono con le distese di laghi. Un mare inquieto che trova pace solo nell’estate inoltrata dove il sole nei suoi interminabili tramonti lo bacia sulla linea dell’orizzonte. Le estati, con quella luce penetrante e le giornate che sembrano non finire mai, con le feste nei cottage, i bagni felici nel mare o nei laghi. Il tutto tradotto in musica!

Vi attendiamo numerosissimi a tutte e cinque gli appuntamenti della Rassegna che vede impegnati sempre giovani musicisti in concerti particolari, in formazioni non scontate e con repertori interessanti.

Per addetti ai lavori, di sicuro, per appassionati, per curiosi ma, soprattutto, per ‘tifosi’ di giovani talenti! Ecco perché il connubio con Casa Matteo Varese è stato immediato.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.