Due terzi posti a La Spezia per Malnate&Sport

NOTIZIARIO UISP del 18 ottobre 2023

FOOTBALL AMERICANO – Nuovo Capo Allenatore per i Gorillas Varese

.

Grande novità in casa Gorillas, società varesina di football americano affiliata Uisp: per la stagione 2024 l’Head Coach sarà lo statunitense Will Gaines, un allenatore giovane (classe 1987) ma con una solida esperienza sia come tecnico che come giocatore.

Nativo di Berkeley, California, dopo una carriera da atleta di buon livello e una laurea in sociologia alla University of Arizona, ha ricoperto per 9 anni il ruolo di allenatore fino a meritarsi la posizione di Head Coach presso la high school di Miramonte, nell’hinterland di San Francisco.

La caratteristica principale di Coach Gaines è certamente la poliedricità: specializzato nell’ allenamento di ricevitori e defensive backs, è anche personal trainer e preparatore atletico. I giocatori del team biancorosso hanno già avuto modo di conoscere coach Gaines la scorsa estate durante un open day. Grande rigore tecnico e professionalità associati ad una grande empatia ed un atteggiamento sempre “alla mano”, hanno fatto subito scattare il feeling tra i Gorillas e il tecnico californiano. Coach Gaines non si occuperà solo della squadra Senior ma anche dei piccoli del flag football.

TIFO E FAIR PLAY – Malnate&Sport due volte sul podio



Due terzi posti. Questo il “bottino” della squadra Malnate & Sport affiliata alla Uisp ai “Play the Games” di La Spezia. Avvincente è stata la partita per il secondo e terzo posto (del torneo 5 vs 5) tra Malnate e Cuore Matto (Torino): una gara veramente combattuta con grande fair play finita con il punteggio di 21 a 17 per i torinesi. Poi grandi abbracci e strette di mani: questo è lo spirito di Special!

Un applauso dunque a tutti i giocatori convocati: Paolo Basaglia, Michele Cappiello, Marco Lozza, Cristian Esposto, Claudio Buzzolo, Andrea Andreotti, Beppe Menegotto e Vito Colucci. E a Lorenzo Favretto che allena la squadra dal 2019. La mission di Special Olympics è quella “di valorizzare le persone con disabilità intellettiva al fine di promuoverle quale risorsa per la società”. Inoltre: “Indirizza le azioni e le strategie verso un costante impegno per accrescere il livello di sensibilità dell’opinione pubblica, ponendo le basi per il superamento dei pregiudizi”.

PODISMO – In tanti alla “10 SPRInTZ” di Laveno

Ha avuto successo la seconda edizione “10 SPRInTZ a Laveno” che si tenuta domenica 15 ottobre 2023. Con 103 iscritti, la gara si è conferma essere l’orgoglio di tutti i soci di Sprintz Running Laveno, affiliata Uisp, che fortemente sostengono questa iniziativa per condividere con più persone possibili la voglia di stare insieme e fare sport. E’ già partito lo sprint, questa volta per organizzare la prossima edizione della corsa!