Infermieri soddisfatti: “Bene l’indennità di confine permanente che dovrà essere congrua”

L’istituzione di un’indennità di confine per il personale sanitario che lavora negli ospedali pubblici è stata accolta con favore dai due presidenti degli ordini degli infermieri di Varese e Como Alrelio Filippini e Giuseppe Chindano.

In una nota esprimono l’augurio che l’obiettivo sarà quello di prevedere fondi congrui in favore di specialisti .



In generale, i due presidenti riconoscono diversi punti positivi della bozza della manovra che dovrà essere poi approvata dai due rami del Parlamento: «La bozza di legge di Bilancio pubblicata in questi giorni vede alcuni passaggi che trovo molto interessanti per la nostra professione, ad esempio la proposta di incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico infermieristico e tecnico operante nelle aziende e negli enti del sistema sanitario nazionale, e l’articolo 50, promosso dal ministro Giorgetti in collaborazione con il presidente Monti che prevede fondi destinati al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e del personale medico e infermieristico sotto forma di premio economico permanente».

«In attesa del rinnovo del contratto nazionale, che si auspica vedrà riconosciuta la professionalità con un incremento economico adeguato, questa iniziativa risponde alle numerose interlocuzioni che gli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle aree di confine (Varese, Como, Sondrio e Lecco) tramite il Coordinamento regionale OPI Lombardia, hanno portato alla politica Lombarda per provare a valorizzare i professionisti che continuano a sostenere la salute dei nostri cittadini in condizioni lavorative non ottimali a causa anche della carenza di personale. Continueremo ad attenzionare lo sviluppo della legge di bilancio con particolare attenzione ai decreti attuativi soprattutto nella nostra Regione, mantenendo stretti contatti con i promotori della proposta».