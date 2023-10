La Sportiva Gavirate ha scelto il basket Uisp

Un gruppo di amici che si frequenta dal mini basket alle giovanili, ha costituito una squadra che fa dell’amicizia il suo carattere distintivo. È La Sportiva Gavirate. «Ci trovavamo sempre a giocare tra di noi e negli ultimi 5-6 anni abbiamo sempre partecipato al Giugno Sport di Gavirate. Fino al giorno in cui ci siamo detti, perché non farlo più seriamente?» spiega Dante Gianoli, capitano ed allenatore.

Da qui l’idea di costituire una squadra e di iscriverla al torneo Uisp per la categoria Senior. Il giocatore più giovane è del 2004. Quello più anziano del 1986. «Il nostro obiettivo – chiarisce l’allenatore – è quello di giocare senza ambire ad alcun piazzamento. Divertirci, stare insieme, vederci un po’ di più del solito». E, magari,

aggiungiamo noi, bere una birretta a fine partita, come quando si era più giovani, non c’era la famiglia, e le serate erano lunghe e spensierate.

La prima partita è stata giocata contro l’Albizzate e la Sportiva Gavirate ha perso, ma le due squadre sono state pari fino a 4 minuti dalla fine. «Abbiamo giocato bene, siamo soddisfatti» dice l’allenatore, nella speranza che da qui alla fine del campionato si sentirà ancora parlare della Sportiva magari per qualche bella azione in campo. Ma se consideriamo i valori che stanno dietro a questa squadra, e all’amicizia che porta tutti i giorni in campo, la vittoria è già arrivata. Forza La Sportiva Gavirate!

Il campionato Uisp degli adulti è iniziato il 9 ottobre con 78 squadre, un record mai toccato prima. Quattro squadre in più dello scorso anno, quando il campionato era stato vinto dai Besozzo Horses. Il campionato senior vanta una decina di squadre nuove caratterizzate da un livello tecnico ancora più elevato dell’anno precedente. Il saldo è dunque positivo, nonostante cinque squadre che dopo una lunga “militanza” in campo abbiano chiuso per mancanza di giocatori.

E nel frattempo è già ora di fare la cronaca sportiva delle prime partite di First League. Nella prima gara della stagione è arrivata la vittoria degli Irish Venegono, trascinati dai 27 punti di Galante, che superano 91-83 la Scuola Basket Tradate, a cui non bastano 4 giocatori in doppia cifra. Vittoria esterna di Albizzate in quel di Gavirate, 64-77 per la squadra di Rotoni, bene Manoli, che si impone sui lacuali che lottano fino alla fine, ma nel finale cedono.

Il Montello Young vince agevolmente in casa con Vedano. Dopo un avvio equilibrato, la velocità e la freschezza degli Young sono troppo elevate per i Boosters, che incassano un pesante gap. La neonata squadra del Montello Just It vince sul campo di Malnate con Daverio: 91-68 per il team di Della Valle. Montello disputa una prima parte di match eccellente, terminato 47-20 in proprio favore. Ne vedremo delle belle!