Le Polizie locali di Lavena Ponte Tresa, Arcisate e Monte Orsa alleate contro ladri e truffatori

Si è svolto questa mattina a Lavena Ponte Tresa l’incontro organizzativo tra le Polizie locali di Lavena Ponte Tresa, Arcisate e Monte Orsa coordinato dal comandante Enrico Lanzalone per l’inizio delle attività congiunte che verranno realizzate dalle Polizie locali interessate per intensificare i controlli preventivi e repressivi contro reati predatori, furti in appartamento e truffe rivolte agli anziani.

Grazie a questo accordo operativo le Polizie locali pattuglieranno insieme l’intero territorio dell’accordo ed effettueranno operazioni apposite per contrastare fenomeni predatori.