Smottamento sulla provinciale tra Orino e Castello Cabiaglio, strada ancora chiusa

Nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre si è verificato uno smottamento lungo la strada provinciale 45 fra Castello Cabiaglio e Orino all’altezza del “Fontanino dell’avvocato”. La strada è stata bloccata e la protezione civile allertata per sgomberare la carreggiata.

Questa mattina, sabato 21 ottobre, la strada era ancora chiusa tanto che chi doveva salire a Duno per la messa dedicata ai tutti i medici d’Italia è stato costretto a tornare indietro e a cambiare percorso. La Provincia sta monitorando la situazione, anche per decidere quali provvedimenti adottare per liberare la strada da fango e detriti, franati a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi.