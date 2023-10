Oltre 260 piatti di pizzoccheri per la Croce Rossa di Varese

Un altro grande successo della Croce Rossa Italiana sezione di Varese, che ha organizzato per la serata organizza per sabato 14 ottobre 2023 una pizzoccherata, in presenza e da asporto.

Oltre 260 piatti di pizzoccheri sono stati serviti, per metà a chi è venuto a ritirarli per l’asporto, e per metà a chi ha partecipato fisicamente alla cena: per prepararli sono stati necessari 24 chili di pizzoccheri valtellinesi, 20 kg di patate, 30 kg di verdura, 20 kgtra formaggio e burro mantecati, mentre gran parte del megabuffet di antipasti che attendeva le persone che avevano prenotato in presenza era stato realizzato dai ragazzi del CFP di Varese, cosi come i biscottini d’asporto.

L’evento si è tenuto alla sede CRI di via Dunant 2 a Varese: alle 18.30 è cominciato l’asporto mentre alle 20 è iniziata la cena, che ha previsto anche una tombola con ricchi premi.

Tra i partecipanti anche il consigliere regionale Samuele Astuti e l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari. Il ricavato della serata sarà destinato al progetto “Young, Wild & green” in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto.