Una Uyba da applausi non basta per battere Scandicci

Nella seconda giornata della stagione la Uyba Busto Arsizio vive un esordio agrodolce alla e-work Arena, dove perde 1-3 (20-25, 25-20, 19-25, 23-25) contro la Savino del Bene Scandicci di coach Barbolini. Lualdi e compagne ci provano e rispetto alla prima partita mettono in campo una buona prestazione collettiva e di danno filo da torcere anche a formazioni più quotate sulla carta.

Tanti i tifosi che hanno colorato gli spalti e animato la partita. La formazione di coach Barbolini è stata trascinata dal talento di Antropova, premiata come MVP dell’incontro con 31 punti segnati a tabellino. Nella metà campo biancorossa piacciono Carletti che mette a segno 26 punti, e Frosini che conclude a quota 16.

A fine partita la capitana Giuditta Lualdi, fa una valutazione complessiva positiva della serata: “Per prima cosa complimenti ai tifosi che con il loro entusiasmo ci hanno aiutate molto. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo state brave e abbiamo dato filo da torcere a Scandicci. Noi vogliamo essere la squadra capace di “dare fastidio” anche alle formazioni più titolate. La cosa importante è lo step in avanti che abbiamo fatto, visibile a tutti rispetto a domenica scorsa. Abbiamo ancora tanto su cui lavorare ma ogni partita come questa ci serve come tassello per capire dove lavorare e cosa correggere. Penso che oggi abbiamo battuto benissimo e messo in campo un ottimo muro e difesa. Le attaccanti hanno variato bene i colpi contro un muro molto alto. Si vedono cose buone e io sono contenta”.

La partita

Coach Velasco schiera il sestetto composto dalle regista Valkova in diagonale con Frosini; Lualdi e Sartori al centro, Carletti e Piva in attacco e Zannoni libero.

Primo set

Scandicci parte con grande determinazione grazie ai servizi di Ognjenovic (0-4) e Ruddins (2-6). Velasco si vede costretto a chiamare il primo time-out sul 2-7. Frosini cerca di recuperare (4-8) ma dall’altra parte della rete Villani e il muro di Ognjenovic potano Scandicci a +5 (5-10). Carletti mette a segno una bella tripletta, sostenuta dalla precisione in difesa di Zannoni (9-10 e time out Barbolini). Carletti ha il braccio caldo e il match si accende, con le due formazioni che nella fase centrale del set si rincorrono punto a punto. Le ragazze di coach Barbolini, guidate da Antropova, ingranano la marcia e corrono sul 15-21. Le biancorosse ci provano ma non è sufficiente e perdono il set 20-25.

Secondo set

Le biancorosse iniziano il set con un piglio diverso e colano subito sul 5-1. Villani e Ruddins non ci stanno e portano la squadra a -2 (8-6). Le farfalle continuano a volare alto e portano il parziale sul 13-9. Sul 15-11 coach Barbolini mette in campo Herbots al posto di Ruddins e Antropova scalda il braccio regalando la parità (15-15). Gli ace di Frosini e Sobolska mantengono la Uyba in vantaggio (17-16), Piva continua a dare il ritmo, portando il punteggio a 21-17 e successivamente a 22-19. Carletti, con un astuto pallonetto, fa 23-19 e sigla il urone del 24-15. A chiudere il set ci pensa Bracchi, appena entrata. La Uyba vince il primo set del proprio campionato con il punteggio di 25-20.

Terzo set

Barbolini mischia un po’ le carte tenendo in campo Herbots e Zhu in attacco ma a dettare il ritmo del gioco sono ancora le padrone di casa che si portano sul 6 -3. Antropova non ci ta e riporta equilibrio (7-8). Le due formazioni procedono punto aa punto, regalando spettacolo. Sul finale Zhu firma il 18-20 e Herbots, con un servizio efficace, porta alla fuga finale. Scandicci si aggiudica il parziale 19-25.

Quarto set

Cambio anche nelle fila biancorosse con l’inserimento del libero Wang su Zannoni. Il servizio di Da Silva spinge Scandicci sul 0-3. Frosini e Sobolska recuperano (3-4) e sul 3-6 Velasco rimette in campo Zannoni. Carletti attacca out il 5-11, ma la UYBA non molla: Sobolska mura (8-12) e attacca (9-13), Frosini mura Zhu (10-13). Nella fase centrale del set è Scandicci a mantenere il vantaggio (15-18). Carletti attacca e mura fino al 21-23 e riaccende la speranza. Barbolini ferma il gioco per spezzare il ritmo e al rientro in campo le toscane si aggiudicano set (23-25) e partita.