Uyba a Roma: c’è la prima occasione di muovere la classifica

Dopo le prime due giornate disputate contro formazioni che puntano alla vittoria dello scudetto (Milano e Scandicci), Julio Velasco e le giocatrici della Uyba si apprestano alla trasferta al Pala Tiziano di Roma (lo storico impianto ristrutturato per permettere alla squadra di giocare in centro città). Domenica 22 ottobre alle ore 17 le Farfalle si scontreranno con le padrone di casa del Roma Volley Club di coach Cuccarini. Sulla carta la formazione capitolina, neo promossa nella massima serie, è più abbordabile per le biancorosse che però non devono sottovalutare l’impegno, in vista anche del successivo turno casalingo contro Novara.

Le bustocche sono ancora a quota zero in classifica mentre Roma ha guadagnato due punti vincendo al quinto set contro Vallefoglia nella prima giornata. Sarà quindi importantissimo per la Uyba conquistare punti e smuovere la classifica per dare fiducia alla squadra e alla tifoseria e per non restare impantanata in fondo al gruppo. Nel viaggio di avvicinamento a Roma, Lualdi e compagne faranno tappa a Modena, dove coach Velasco ha organizzato un allenamento nel “suo” Pala Panini. Scelta suggestiva ma anche piuttosto inconsueta.

La squadra di Cuccarini, pur essendo matricola del campionato di serie A1, può vantare nomi importanti, come quello della palleggiatrice Marta Bechis, dell’opposto Erblira Bici che ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2019/2020. Al centro le due Michela, Ciarrocchi e Rucli, protagoniste nella scorsa stagione della promozione in A1; in attacco la fortissima olandese Celeste Plak, per anni protagonista del campionato italiano a Bergamo e Novara prima di due anni trascorsi tra Turchia e Giappone, in coppia con l’americana Courtney Rose Schwan. A difendere la metà campo delle capitoline, il libero Martina Ferrara.

Nessun problema di formazione per Velasco, che dovrebbe riproporre il sestetto composto dalla regista Valkova in diagonale con Frosini; al centro Lualdi e Sobolska, in attacco Carletti e Piva; Zannoni ovviamente vestirà la maglia di libero.

Nell’analisi dell’impegno, nella conferenza pre-match, coach Julio Velasco tiene alta la guardia e in maniera piuttosto insolita si preoccupa soprattutto della conformazione del soffitto del palazzetto romano (che ha ovviamente l’abilitazione per genere di incontri…): «Nell’approccio alla partita di domenica non cambierà nulla rispetto alle prime due gare; cambierà la fiducia. Roma ha bisogno di punti come noi e il peso della responsabilità potrebbe farsi sentire per entrambe le squadre. Io non voglio caricare le ragazze di troppe aspettative: farlo sarebbe il modo migliore per innervosire una squadra giovane. Giocheremo con la determinazione delle scorse partite. Noi non dobbiamo soffrire il tifo avversario: ci sarà sempre e la pallavolo femminile è sempre più seguita dal pubblico, mi preoccupa invece il Pala Tiziano che è un palazzetto storico e architettonicamente bello, ma con un tetto poco comodo per giocare a pallavolo vista la sua conformazione: dovremo tenerlo in conto già dalla rifinitura della mattina».

Roma Volley Club – UYBA Volley Busto Arsizio Roma Volley Club: 1 Bici, 2 Dezirett, 3 Bechis, 4 Rivero, 5 Ciarrocchi, 6 Plak, 7 Ferrara (L), 8 Rucli, 9 Valoppi, 11 Silva Correa, 13 Melli, 16 Schwan. 19 Muzi. All. Cuccarini.

UYBA Volley Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Velasco.

Il programma della terza giornata

Allianz Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Trasportipesanti Casalmaggiore – Itas Trentino; Il Bisonte Firenze – Volley Bergamo 1991; Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Wash4green Pinerolo – Igor Gorgonzola Novara; Roma Volley Club – Uyba Volley Busto Arsizio.

Classifica

Conegliano 6 (2 – 0), Milano 6 (2 – 0), Scandicci 6 (2 – 0), Novara 6 (2 – 0); Vallefoglia 4 (1 – 1); Pinerolo 3 (1 – 1); Chieri 3 (1 – 1); Bergamo 2 (1 – 1); Roma 2 (1 – 1); Cuneo 2 (1 – 1); Casalmaggiore 1 (0 – 2); Firenze 1 (0 – 2); BUSTO ARSIZIO 0 (0 – 2); Trento 0 (0 – 2).