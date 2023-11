A Varese un flash mob contro i femminicidi

La tragica fine di Giulia, ritrovata sabato in un canalone, è solo l’ultima di una serie lunga di femminicidi. E ancora una volta la rabbia si trasforma anche in voglia cambiare le cose, sensibilizzare, fare cultura: per queso le Democratiche (la sezione delle Donne Pd) organizza un flash mob contro i femminicidi.

È in programma sabato 25 novembre in piazza Podestà, nel cuore di Varese, alle 18.

Il manifesto ripropone i nomi delle donne uccise nei mesi scorsi, partendo da Giulia Tramontano, assassinata incinta in Brianza. Tra gli episodi gravi (anche se non mortale) il tentato omicidio avvenuto pochi giorni fa nel Legnanese.