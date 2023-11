Autostrada A8 chiusa stanotte tra Busto e Gallarate

Sull’autostrada A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 novembre

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Gallarate, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la SS36 della Malpensa, uscire allo svincolo Gallarate est del Sempione e percorrere la SS33 e SP341 per poi rientrare sulla A8 a Gallarate. DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE

-sarà inoltre chiusa l’entrata di Gallarate verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare a Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Nelle due noitti di giovedì 16 e venerdì 17 novembre con orario 21:00-5:00

-sarà chiusa l’entrata di Gallarate verso Varese e l’uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di entrare a Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e di uscire a Busto Arsizio sulla stessa A8.

Altre chiusure su A8 e A9

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Origgio, al km 14+350 della A9 Lainate-Como-Chiasso.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como ed è diretto verso Milano. In alternativa, anticipare l’uscita sulla A9 allo svincolo di Saronno e percorrere la SS527, per poi entrare sulla A8 attraverso lo svincolo di Castellanza; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 verso Varese, uscire a Legnano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano.

NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI’ 15, GIOVEDI’ 16 E VENERDI’ 17 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-5:00

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Como.

In alternativa, anticipare l’uscita sulla A8 allo svincolo di Lainate Arese e percorrere la SS233, per poi entrare sulla A9 attraverso lo svincolo di Origgio.

In ulteriore alternativa, i veicoli leggeri potranno uscire sulla A8 ad Origgio ovest e percorrere Via per Cantalupo fino a raggiungere lo svincolo di Uboldo, da dove si potrà entrare sulla A9 verso Como, mentre i veicoli pesanti potranno uscire sulla A8 a Castellanza, al km 18+000, percorrere la SS527 ed entrare sulla A9 a Saronno.