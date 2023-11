Controlli a Saronno in stazione e in centro con i cani antidroga

Servizio straordinario di controllo del territorio, a Saronno in stazione e in centro città in azione le forze dell’ordine. Circa 20 persone controllate, 7 fotosegnalate e 5 segnalate amministrativamente come assuntori di stupefacenti poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti. Due le persone denunciate. Sono stati impegnati nei controlli i carabinieri della compagnia di Saronno e del nucleo carabinieri, i cinofili con i cani antidroga e gli uomini della polizia locale.