Il murales di Sea Creative e Andtype riqualifica il parco giochi di Laveno

L’arte al fianco della riqualificazione urbana. A Laveno Mombello sono diversi gli interventi che hanno visto writers coinvolti nelle realizzazione di murales in alcune zone del paese. Come è successo al parco giochi dei bambini, al centro del paese in zona Gaggetto, dove oggi c’è un grande disegno al centro, per terra.

Un grande spazio prima di cemento che oggi è diventato un’opera colorata grazie all’intervento di artisti varesini del calibro di Sea Creative (alias Fabrizio Sarti) e di Andtype (Simone Giorgio).

Durante la scorsa primavera a Mombello, un’altra opera di riqualificazione urbana ha visto come protagonista l’arte: il muro grigio della piazza è stato trasformato in una opera d’arte. Un’operazione inserita nel progetto Younglaghée, realizzato dall’amministrazione di Laveno Mombello che ha coinvolto Cast Ong, il Consiglio dei Giovani di Varese, l’associazione Wgart, da sempre attiva nella promozione della cultura della street art.