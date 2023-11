Il Varese non sbaglia al “Franco Ossola”: 3-0 al Derthona

Una vittoria netta per il Varese, che continua a confermare il buon feeling con il “Franco Ossola” battendo anche il Derthona con un 3-0 largo nel risultato ma anche con qualche ombra. La gara inizia bene per i biancorossi che attaccano forte nei primi minuti e segnano al 5′ con Palazzolo, che era in forse per una distorsione alla caviglia subita nell’allenamento di rifinitura del sabato. L’espulsione di Tambussi – intervento scoordinato e pericoloso su Liberati – al 39′ sembra stendere il tappeto rosso ai varesini che però sull’azione successiva rischiano grossissimo su un’uscita sbagliata di Cassano che stende Amaradio – con il portiere graziato dall’arbitro – e il salvataggio sulla riga di Vitofrancesco su Toniato. Nella ripresa i ragazzi di mister Cotta non riescono a spingere come dovrebbero e rischiano il pari con Samb che prima calcia fuori di poco una punizione e poi manca un cross basso da ottima posizione. È allora determinante Di Maira – entrato al posto di Guri infortunato dopo un colpo subito – che nel giro di 3′ segna due volte mettendo il risultato in ghiaccio e permette ai suoi di mettersi in tasca 3 punti importanti per approcciare dicembre con la giusta rincorsa.

Galleria fotografica Varese – Derthona 3-0 4 di 28

L’ultimo mese dell’anno deve portare quanti più punti possibile, iniziando dalla prossima trasferta del 3 dicembre a Pinerolo, per puntare a un girone di ritorno che possa essere da primi posti. Bisognerà però ragionare una gara dopo l’altra, e sarà fondamentale sbloccarsi anche lontano da Masnago. Vedremo settimana prossima se Vitofrancesco e compagni avranno lo spirito giusto per riuscirci.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo l’amaro pareggio di Sanremo, il Varese ritrova il “Franco Ossola” che finora è stato un buon fortino per i biancorossi. Di fronte arriva il Derthona che dopo un inizio di buon livello ha perso il passo e non riesce a vincere da metà ottobre. Mister Corrado Cotta recupera Palazzolo nonostante la distorsione alla caviglia della rifinitura e schiera un 4-3-1-2 che vede Liberati alle spalle di Banfi e Guri. I piemontesi di mister Daidola si presentano a Masnago con un 3-5-2 che vede al centro della difesa l’ex Lillo Rossi e in attacco la coppia formata da Gueye e Merkaj. Giornata speciale a Masnago con il sentito ricordo dei tre tifosi biancorossi morti in settimana Luca Alfano, Giuseppe Forni, Gianfranco Pizzamiglio e il piccolo Martino Colombo, con i tanti piccoli settore giovanile schierati in campo a fianco delle due squadre a 10 anni dalla sua scomparsa.

PRIMO TEMPO

Parte fortissimo il Varese che spinge deciso dai primi minuti e al 2′ Cizza è chiamato alla parata dal tocco di Palazzolo su corner di Vitofrancesco. Lo stesso asse colpisce però al 5′ su azione manovrata: capitan Vitofrancesco crossa da sinistra per Palazzolo che al volo di destro batte il portiere ospite per l’1-0. Gli ospiti si vedono all’11’ per la prima volta con Gueye che colpisce male di testa da buona posizione e poi il destro volante di Tambussi che non impensierisce Cassano. Più pericoloso al 17′ Lacava che trova spazio sulla sinistra, entra in area ma calcia di poco fuori. I biancorossi si riorganizzano e ripartono all’attacco con Guri in cerca del gol. L’attaccante albanese però al 21′ di testa manda fuori mentre al 27′ in girata trova la parata di Cizza. Il Derthona non trova molti spazi ma al 37′ è attento Cassano sul cross sbagliato di Tambussi che si stava insaccando all’incrocio. Nel finale succede di tutto, a iniziare dall’espulsione diretta di Tambussi al 39′, colpevole di un’entrata scomposta e pericolosa su Liberati. Dalla punizione successiva però la ripartenza del Derthona porta pericoli con Cassano che esce male su Amaradio e lo stende al limite dell’area, la palla arriva a Toniato che calcia a porta sguarnita trovando però la ribattuta di Vitofrancesco nei pressi della linea di porta. Il Derthona chiede un provvedimento per il portiere ma l’arbitro lo grazia. Dal corner successivo la girata di Samb è interessante ma viene deviata dalla difesa biancorossa, poi tocca ai varesini ripartire ma la superiorità numerica non viene sfruttata a dovere e così il primo tempo si chiude con il Varese avanti nel risultato e nel numero.

SECONDO TEMPO

Il Varese ricomincia con l’obiettivo di gestire e mettere in sicurezza il risultato. Al 5′ Vitofrancesco calcia sull’esterno della rete dopo una punizione dal limite dell’area battuta velocemente. I biancorossi però non riescono a imporsi, al 17′ sprecano una buona occasione prima con Liberati e poi con Vitofrancesco che non riescono a battere Cizza, e al 20′ rischiano in due occasioni, prima sulla punizione del limite dell’area di Samb che va di pochissimo fuori e un minuto dopo sulla discesa di Saccà che serve Samb che però manca l’impatto con il pallone. Passato lo spavento il Varese riparte sfruttando gli ampi spazi lasciati dal Derthona e al 28′ è Di Maira a siglare il 2-0: scambio in area con Banfi e interno destro sotto la traversa per il 2-0. Il numero 33 si ripete al 31′ quando raccoglie in area un cross di Benacquista, controlla e mette all’angolino la personale doppietta e il 3-0 che chiude il match. Nel finale i biancorossi non concedono più nulla e si prendono tre punti molto importanti, che li proiettano nelle zone alte della classifica.