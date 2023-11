Cotta: “Contento per il risultato, dovevamo chiuderla prima”

VARESE – DERTHONA 3-0 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Abbiamo rischiato in una sola occasione, alla fine del primo tempo quando abbiamo preso quel contropiede nel quale poi è successo di tutto. La verità è che sono contento del risultato ma dovevamo chiudere la gara nel primo tempo, anche perché poi diventiamo leziosi ed egoisti e questo non va bene. Abbiamo creato tanto, non l’abbiamo chiusa, ma ci prendiamo i tre punti. Sono contento per l’applicazione. Ora dobbiamo andare a Pinerolo a vincere.

COTTA: Non parlo mai dei singoli, ma oggi sono contento per Di Maira. È arrivato e si è stiracchiato, poi si è rotto il setto nasale. Nonostante questo si è sempre messo a disposizione e oggi si è emozionato e questo mi fa piacere. Guri è uscito malconcio dopo l’ennesimo colpo ricevuto, era dolorante alla caviglia. Molinari invece ha subito un po’ il continuo cambio tra campo in sintetico e in erba.

FILIPPO DI MAIRA (Attaccante Varese): Sono state emozioni forti perché è stato un anno incredibile. Il 27 novembre 2022 mi sono infortunato e da allora è stato molto difficile, tra interventi chirurgici e allenamenti da solo. Vedere la palla entrare è stata un’emozione enorme. La dedica va alla mia ragazza Anita in primis, poi questo gol l’avevo promesso a tante persone che in questi mesi mi hanno aiutato tanto. Ora sto bene, mi sto allenando bene