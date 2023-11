Incendio all’hotel Mandarin di Milano

Principio d’incendio nel tardo pomeriggio di giovedì a Milano all’Hotel Mandarin. I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti attorno alle 17 nel locale cucina al piano -1 della struttura ricettiva in via Andegari, traversa della centralissima via Manzoni.

Dalle prime informazioni non risultano persone coinvolte. Sul posto autopompe serbatoio e autoscala della sede centrale di via Messina.

La Direzione dell’albergo a scopo precauzionale ha fatto evacuare tutto l’hotel. L’incendio sarebbe partito da una pentola in uso in quel momento. Le fiamme sarebbero state spente comunque, nel giro di pochi minuti e dopo un sopralluogo delle squadre dei vigili del fuoco è stato possibile far rientrare i clienti (immagine di repertorio).