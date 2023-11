La sala Filmstudio 90 di Varese compie 30 anni e fa festa

Proiezione dal pomeriggio a notte fonda, taglio della torta, musica e tanto altro per la sala di Via De Cristoforis, punto di riferimento per la città

Sabato 11 novembre sarà una giornata speciale per l’associazione Filmstudio 90: in questa data trent’anni fa, nel 1993, si svolgevano le prime proiezioni nella sala di Via de Cristoforis 5 a Varese, il salone Claudio Macchi, che passava dall’essere la sede di ANPI Varese a essere il nuovo cineclub cittadino, punto di riferimento cinefilo per Varese e provincia.

Per questa ricorrenza l’associazione ha organizzato una festa, naturalmente tutta a tema cinema.

Dalle 14.30 cominceranno una serie di iniziative e proiezioni che dureranno fino a notte fonda. Si parte con la proiezione gratuita del film “Caro Diario” di Nanni Moretti (1993) in versione restaurata; ore 16.30 proiezione di “Toto le héros – Un eroe di fine millennio” di Jaco Van Dormael (1991)a ingresso gratuito e in versione restaurata; ore 18.30 incontro con Alberto Bortoluzzi e Alessandro Leone per il racconto del progetto 24+1 Cinema Chairs Project, con la proiezione di parte di un’intervista esclusiva di Bortoluzzi a Mario Monicelli; ore 20.45 proiezione del cult “Hollywood Party” di Blake Edwards (1968) con taglio della torta! Un film del 1993 (Caro diario), uno dei primissimi film proiettati a Filmstudio (Toto le héros), un momento narrativo sulla cinefilia e le poltrone da cinema, una commedia classica con una grande fesra (Hollywood Party).

Dalle 23 la festa si sposterà ai piani inferiori nei Magazzini TuMiTurbi (sempre in via de Cristoforis 5) con la “Cinemusic Experience: David Lynch edition”, un cine-concerto a cura del gruppo giovani Filmhub90 e TuMiTurbi, con immagini e sonorità ispirate dalle opere di David Lynch.

Si esibiranno Bryter Layter e Nur+Ripeti. In chiusura Black Lodge Party Dj Set. Ingresso € 10, acquistabile su DICE (https://dice.fm/event/e87kw-cinemusic-experience-david-lynch-edition-11th-nov-magazzini-by-tumiturbi-varese-tickets?lng=it). Dopo l’una di notte si tornerà nella sala Filmstudio 90 per una serie di proiezioni notturne a sorpresa, a cura di Filmhub90 e dell’Inferno di Cortisonici.

L’ingresso agli eventi nella Sala Filmstudio 90 è riservato ai soci dell’associazione e ai soci Arci. Se non siete tesserati potete richiedere la tessera fino a 24 ore prima dell’evento a questo link. Il cineconcerto ai Magazzini TumiTurbi sarà invece accessibile anche senza tessera.

Tutta l’iniziativa è inserita all’interno del programma del rassegna Un posto nel mondo 2023 e di Glocal +.

Per maggiori informazioni filmtudio90@filmstudio90.it.