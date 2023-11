Matteo Della Bordella porta a Gallarate le immagini della Patagonia e della Groenlandia

Serata speciale a Gallarate, questa settimana, per gli appassionati di montagna: venerdì 17 novembre al Teatro del Popolo (via Palestro) sarà ospite Matteo Della Bordella, che porterà straordinarie immagini delle sue salite in Patagonia e in Groenlandia, nella serata intitolata “La via meno battuta”.

La serata fa parte della rassegna di cinema di montagna “Cine Cime” ed è il momento che va a celebrare il trentennale della scuola di alpinismo e scialpinismo Colibrì.

La rassegna “Cine Cime” prevede poi altre due serate con tre film, qui il programma completo.