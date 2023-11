Scocca il menù scontato e Varese si intasa per il fast food

Alle 13.20 le auto in coda in direzione Palazzetto dello sport a Varese erano almeno una ventina, tutte con la freccia a destra, ferme, con evidenti problemi di sovraccarico sulla via Manin. La gente che si chiedeva che cosa stesse succedendo: un incidente? No, semplicemente un menù tutto compreso a 3 euro: mangi patatine, coca e hamburger. Lo sanno i clienti che si sono visti illuminare sulle “app“ il disegnino a forma di calendario dell’avvento che inaugura un mese di super sconti: ogni giorno si scopre un’offerta, che oggi è suonata come particolarmente vantaggiosa. E tutti corrono a mangiare.

Difatti nello stesso esatto momento altri automobilisti che viaggiavano in pieno centro a Varese, viale Milano, zona Stazioni hanno lanciato occhiate all’altro punto vendita della città con adolescenti in giacca, para orecchie e cartella, in coda per entrare.

Motivo? Lo stesso, identico.

Una sorta di “frenesia alimentare” corroborata da un netto risparmio sul portafogli che addirittura in alcuni casi ha costretto il personale a far uscire i giovani clienti in coda perché impossibile per loro prenotare, e per gli avventori già seduti mangiare senza venir travolti da cartelle indossate e inevitabili “strusci“ di passaggio fra i tavoli da parte di chi cercava un posto dove piazzarsi per consumare.