Spara alla compagna e si uccide: tragedia a San Giorgio su Legnano

Spara alla compagna, poi punta l’arma contro sé stesso e si suicida. Tragedia in via dell’Acquedotto a San Giorgio su Legnano, dove intorno alle 13 di oggi, lunedì 13 novembre, un uomo ha aperto il fuoco contro la sua compagna per poi togliersi la vita.

In base alle prime ricostruzioni dei fatti gli spari sarebbero stati esplosi al culmine di una lite fra i due conviventi. Dopo aver sparato alla compagna, una 35enne, l’uomo passando dal balcone sarebbe entrato nell’abitazione dei vicini, una coppia di anziani fortunatamente incolume, e si sarebbe ucciso.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Legnano, chiamati a far luce sulla tragedia familiare. Per soccorrere la donna sono intervenuti anche il personale sanitario dell’automedica di Legnano e i soccorritori della Croce Bianca di Magenta in codice rosso. La donna è in pericolo di vita.

Aggiornato alle 14.40 del 13 novembre 2023