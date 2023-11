Travolto da un’auto, a Solaro muore ciclista di 52 anni

Incidente mortale ieri sera, mercoledì 29 novembre, a Solaro. Per cause che i carabinieri di Rho dovranno accertare, un uomo di 52 anni è stato investito mentre in bicicletta percorreva via Roma, sulla Saronno-Monza. (la foto è di repertorio)

In quel momento, erano da poco passate le 23, la strada era molto buia: l’impatto tra l’auto e il ciclista è stato violentissimo e l’uomo è morto sul colpo. I soccorsi sono arrivati subito ma i medici della Croce rossa di Saronno non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.