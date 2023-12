A Villa Recalcati la mostra per i 100 anni dell’Autostrada Milano Varese, l’opera che ha fatto bene al territorio

Una ventina di pompe di benzina storiche, il cippo dell’avvio dei lavori, i disegni dei progettisti, i ritagli dei giornali dell’epoca, auto centenarie. La mostra ospitata a Villa Recalcati, “A8cento: la viabilità compie 100 anni. Autostrada Milano-Lainate-Varese’ fino al 1° febbraio, è il primo di una serie di eventi che culmineranno il 21 settembre 2024 per ricordare i 100 anni dell’autostrada Milano Varese, la prima d’Italia. Disegnata e realizzata dall’ingegner Puricelli, appena ultimato l’autodromo di Monza, ha segnato la vita e lo sviluppo del territorio milanese e varesino contribuendo ai traguardi in termini di prosperità e benessere dei due territori. L’idea dell’ingegnere era quella di realizzare un’arteria riservata al traffico veloce e con il pagamento di un pedaggio.

Questa mattina, nella sala consiliare della Provincia, si è voluto sottolineare l’importanza di un’opera che, un secolo fa, ruppe gli schemi per inseguire un ideale di sviluppo economico ma anche l’avvio di una coscienza stradale fatta di velocità ma anche sicurezza. Negli anni Venti, in Italia si contavano 40.000 auto, circa 2 veicoli ogni 1000 abitanti. In tutto circolavano 84.685 mezzi compresi gli autocarri e gli autobus.

A ricordare l’importanza di quell’arteria oggi molto trafficata e che, come ha ricordato il governatore Fontana nel suo saluto video registrato, nel settembre scorso ha stabilito un nuovo primato inaugurando la quinta corsia, c’erano il presidente della Provincia e padrone di casa Marco Magrini, il sindaco di Varese Davide Galimberti e quello di Gallarate Andrea Cassani,l’assessore regionale Francesca Caruso, gli onorevoli Andrea Pellicini e Alessandro Alfieri, il consigliere regionale Samuele Astuti, il presidente dell’Automobile Club di Varese Giuseppe Redaelli.

Il carattere innovativo dell’opera, che ha chiesto continui aggiustamenti e miglioramenti infrastrutturali, è stata messa in luce dal sindaco Galimberti che ha ricordato l’importante opera, ormai in dirittura d’arrivo, per la sistemazione di Largo Flaiano dove finisce l’A8. Il senatore Pellicini, così come il presidente Magrini, hanno ricordato il valore che l’autostrada ha portato all’asse Milano-Varese sottolineando che oggi gli sforzi devono concentrarsi nei collegamenti con la zona più a Nord del capoluogo, con il completamento, per esempio, della Statale Besozzo Vergiate dove sono in via di realizzazione tre rotatorie che porteranno a una maggior fluidità dell’arteria. Per completare l’opera, però, mancano i finanziamenti per ulteriori tre rotonde.

Il comandante Marco Bragazzi della Polizia autostradale ha citato il legame che dal 1932, anno in cui venne ufficialmente strutturata, unisce il corpo della Polizia stradale all’Autolaghi: « Qui c’è uno dei reparti maggiori d’Italia, perchè ogni organico viene costruito in base all’importanza della tratta e la Milano-Varese è indubbiamente una tra le più importanti».

La mostra inaugurata a Villa Recalcati avrà poi un secondo momento il prossimo anno quando, a Lainate, verrà ricordato il lavoro di realizzazione e l’inaugurazione alla presenza di re Vittorio Emanuele III insieme a Benito Mussolini come a spiegato Alberto Albini del Circolo Filatelico e Numismatico di Lainate che sta lavorando per l’allestimento.

Il tema dello sviluppo del trasporto su gomma è stato ripreso da più interlocutori che hanno sollevato le criticità attuali dell’Autolaghi ma anche il tema della sostenibilità futura e di un modello coerente di sviluppo della rete stradale del territorio: « Un corpo è sano se il sangue scorre velocemente nelle vene» ha commentato Redaelli.