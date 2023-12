Accese le luci, Marnate si è trasformato nel “paese dei presepi”

800 anni fa avvenne la creazione del primo presepe per mano di San Francesco, quello di Greccio – in provincia di Rieti: una ricorrenza che ha dato lo spunto alla comunità marnatese di trasformare le celebrazioni per questo Natale in qualcosa di unico.

“Marnate paese dei presepi” è iniziato ufficialmente sabato 2 dicembre e fino all’Epifania trasformerà il paesino della valle Olona in un percorso vero e proprio alla scoperta della magia del Natale e del significato del Presepe.

Sui banchi di regia, il Gruppo Presepi, che nato oltre vent’anni fa, con una passione esemplare, ha continuato a proporre il valore della Natività ai marnatesi, invitandoli a visitare una mostra ricca di lavori di raro valore, realizzati da appassionati locali, ma anche provenienti da lontano.

Quest’anno il Gruppo ha preso per mano i propri concittadini, dando vita a diversi punti espositivi in giro per Marnate e coinvolgendo altri attori, associazioni, scuole e negozianti. Il Gruppo Presepi ha trovato nell’Amministrazione comunale aiuto concreto, economico e organizzativo, ma anche un entusiasmo notevole. Uno dei momenti più attesi del giorno inaugurale è stata infatti l’apertura delle porte del Comune ai cittadini, che potranno gustare i presepi – osservabili con curiosità anche dall’esterno, da chi passerà per piazza Sant’Ilario -, i lavori dell’associazione Marn’Arte e i bozzetti delle proposte che hanno condotto verso la scelta di Cometina, simbolo e mascotte dell’intera manifestazione, che i marnatesi potranno divertirsi a ritrovare negli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto.

«Sono stati quasi una trentina, quasi la totalità delle attività di Marnate – ha evidenziato il presidente del Gruppo Presepi Marnate, Fabrizio Trigila – siamo veramente soddisfatti della partecipazione di negozianti e associazioni. I momenti più dolci restano quelli con i bambini dell’asilo, che hanno realizzato il presepe in piazza».

I volti sorridenti dei volontari, ma con una stanchezza difficile da nascondere, raccontano del gran movimento svolto per questo evento così sentito: «Diciamo che gli ottocento anni li sentiamo tutti» ironizzano, ma i tanti che apprezzeranno “Marnate vestita a festa” dovranno in primis ripensare al loro lavoro. Un entusiasmo contagioso, dunque, sempre con le porte aperte verso chi desiderebbe unirsi a loro, per un impegno che ciascuno calibra «secondo le proprie possibilità».

Tornando alla giornata inaugurale, oltre all’apertura della mostra in municipio, sono svariati i momenti che hanno rallegrato le tante persone intervenute.

L’esibizione dei bambini dell’asilo “Il girasole di Fra” (sotto lo sguardo fiero di genitori, nonni e soprattutto educatori), i brani suonati dalla Banda di Marnate, l’inaugurazione in piazza del presepe dei bambini dell’asilo San Luigi e l’accensione delle luci in Municipio: un susseguirsi di emozioni che hanno coinvolto tutta la collettività, a partire dal sindaco Elisabetta Galli che ha faticato a nascondere il suo entusiasmo per questa giornata di festa. Al termine della Santa Messa, ci si è spostati in piazza IV Novembre per l’inaugurazione ufficiale della Mostra Presepi.

Il Natale 2023 sta arrivando e Marnate è pronto a festeggiarlo: “Il paese dei presepi” ha acceso le luci.