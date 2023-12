Confronto in casa Varese, Guri verso l’addio

Quella di domenica contro il Chisola è stata una sconfitta dolorosa per il Città di Varese. Lo si è capito già al termine della gara e a qualche giorno di distanza l’umore in casa biancorossa non migliora, tanto è vero che nella giornata di mercoledì 13 dicembre, prima dell’allenamento, il patron Antonio Rosati ha parlato negli spogliatoi del centro sportivo delle Bustecche alla squadra, richiamando i giocatori di maggior esperienza a dare di più. Un discorso diretto che sottolinea la volontà di alta classifica della società, rimasta delusa dal ko contro il Chisola – così come i tifosi – ma anche per aver perso l’occasione di stare nei piani alti della classifica e dimostrare di valere più del settimo posto.

GURI ADDIO

Sembra essere al passo d’addio l’esperienza dell’attaccante albanese classe 1993 Sindrit Guri. Arrivato in biancorosso e accolto come un colpo di categoria superiore, la punta non è riuscita a lasciare il segno, tra qualche acciacco fisico e un po’ di difficoltà a calarsi nella categoria. Dopo una decina di presenze e un solo gol si chiuderà così la sua esperienza in biancorosso. Da capire se la società si muoverà per rinforzare il reparto offensivo.

ARRIVA ORTELLI

In attesa di capire de arriverà un attaccante, il club ha comunicato l’ingaggio del centrocampista classe 2004 Mattia Ortelli, che si è già allenato con la squadra. Un arrivo in “quota under” per dare qualche soluzione in più a mister Cotta, che lo ha provato da mediano nel centrocampo a tre. Per lui una prima parte di stagione con pochi minuti nel Girone B alla Folgore Caratese.

ULTIME DUE DEL 2023

Tra una settimana si chiuderanno gli impegni ufficiali del 2023 del Città di Varese. Prima di tirare le somme dell’anno solare, in casa biancorossa ci sarà da terminare al meglio il girone di andata, che prevede ancora due impegni, prima a Voghera (domenica 17) e infine, per concludere il girone di andata, ancora al “Franco Ossola” contro il Gozzano nel turno infrasettimanale di mercoledì 20 dicembre.

STRISCIA POSITIVA INTERROTTA

La sconfitta di domenica contro il Chisola ha interrotto una striscia positiva di sei gare, nelle quali la squadra di mister Cotta aveva raccolto 14 punti. Grazie a questa buona serie i biancorossi erano riusciti ad accorciare verso i primi posti, forse anche per questo l’ultima sconfitta è risultata parecchio dolorosa. Il Varese deve ancora dimostrare di saper fare il salto di qualità per avere le credenziali giuste per rientrare nel giro playoff e magari qualcosa in più. La squadra ha dimostrato buoni valori, ma quando è stata chiamata a dare risposte convincenti non si è sempre dimostrata all’altezza, con passi falsi dolorosi e punti regalati.

VOGHERA BRUTTI RICORDI

Rievoca brutti ricordi l’ultima volta che il Varese ha giocato a Voghera (escluso un triangolare nell’estate del 2022). In gare ufficiali, di fatti, l’ultima gara giocata dai biancorossi al “Parisi” fu il 13 maggio 2018 quando il Varese Calcio perse 2-0 i playout di Serie D contro l’OltrepoVoghera (leggi qui) raggiungendo uno dei punti più bassi della storia biancorossa e che portò l’anno successivo, dopo una stagione in Eccellenza da film horror, al fallimento della società e alla nascita dell’attuale Città di Varese. In campo quel giorno c’era anche Nicolò Palazzolo mentre Federico Zazzi era squalificato. Speriamo che i due centrocampisti riescano a prendersi domenica una personale vendetta sportiva.