Da Milano Malpensa partono le letterine per Babbo Natale

Mercoledì 6 dicembre decolla da Malpensa il primo volo per Rovaniemi, in Lapponia: un collegamento stagionale ormai “storico”, curato da Easyjet, che per l’occasione imbarcherà anche le letterine dei bambini dirette a Babbo Natale.

Il servizio di imbarco delle lettere – riservato ai viaggiatori – è stato lanciato dalla compagnia in tutti gli aeroporti europei da cui quest’inverno sarà possibile partire alla volta di Rovaniemi, in Lapponia: agli aeroporti italiani di Napoli e Milano Malpensa si affiancano gli scali di Londra Gatwick e Luton, Bristol, Manchester, Edimburgo, Parigi e Amsterdam.

A conclusione dell’iniziativa, i piloti e l’equipaggio di easyJet raccoglieranno le letterine e le porteranno in Lapponia sui voli diretti in partenza per la casa di Babbo Natale.

A dicembre, circa 37mila famiglie voleranno con easyJet da e per l’Italia.

Fino al 15 dicembre tutti i bambini in partenza con la compagnia troveranno negli aeroporti di Milano Malpensa e Napoli un’inconfondibile cassetta della posta di colore arancione all’interno della quale potranno imbucare la propria lista dei desideri.

La mattina seguente un pilota e un equipaggio di bordo di easyJet raccoglieranno tutte le letterine imbucate e, all’interno di un sacco, le trasporteranno sui voli in partenza verso la magica Rovaniemi, per consegnarle direttamente nelle mani di Babbo Natale.

Il volo per Rovaniemi da Milano Malpensa è operato dal 6 dicembre fino a metà gennaio, mentre l’altro volo dall’Italia parte da Napolidal 16 dicembre e sarà garantito anche questo fino a metà gennaio.