Guasti agli impianti di riscaldamento, bimbi della scuola dell’infanzia di Buguggiate costretti a restare a casa

Problemi di riscaldamento delle aule nelle scuole di Buguggiate. Colpa, con molta probabilità, di impianti vetusti.

I primi blocchi alle caldaie si sono registrati nelle scorse settimane in una classe terza media di Buguggiate dove gli alunni sono rimasti al freddo per alcuni giorni in attesa dell’intervento del manutentore. I genitori hanno più volte sollecitato l’intervento dell’amministrazione comunale che è arrivato dopo qualche giorno, con disappunto delle famiglie che erano arrivate a valutare la possibilità di tenere a casa i figli.

Cosa che hanno invece dovuto fare i genitori dei bimbi della materna. Come ci scrive Lara, una mamma: «C’è una situazione che sta creando forti disagi a molte famiglie della zona che hanno bambini che frequentano la scuola dell’infanzia comunale Dionisia Caldirola di Buguggiate. A causa di un guasto alla caldaia la scuola è rimasta chiusa da venerdì 15 dicembre compreso e a creare ulteriori disagi è la gestione da parte del comune nel comunicarlo alle famiglie coinvolte con grave ritardo (alle ore 16.56 è arrivata via mail la comunicazione che la scuola resterà chiusa anche domani, oggi ndr). Non tutte le famiglie hanno possibilità di prendere permessi all’ultimo momento la settimana prima Natale, né hanno famigliari a disposizione per curare i bambini e se aggiungiamo il pochissimo preavviso la situazione è diventata veramente insostenibile».

Il sindaco Matteo Sambo non ha nascosto le difficoltà legate a problemi agli impianti di riscaldamento degli istituti scolastici; e mentre quello delle medie sembra essere tornato sotto controllo quello dell’asilo potrebbe essere sistemato oggi, martedì 19 dicembre, in giornata: «Siamo assolutamente consci del disagio arrecato a tutte le famiglie – dice il primo cittadino -, ed in virtù di ciò abbiamo immediatamente convocato la società di manutenzione degli impianti già venerdì scorso; purtroppo la natura del guasto, elettronica, ci ha visto obbligati a far intervenire direttamente la casa madre che ieri non aveva la scheda di ricambio disponibile, ma ci ha promesso di fare il possibile per reperirla entro oggi».