I Mastini cadono ad Appiano a 4″ dai rigori

Prove di playoff ad Appiano nel match tra i padroni di casa – i Pirates – e i Mastini. Equilibrio, emozioni, reti (poche) e un epilogo mozzafiato, purtroppo ai danni dei gialloneri di Czarnecki. Una rete di Tombolato ad appena 4″ dagli shootout regala il successo agli altoatesini, proprio quando tutto sembrava apparecchiato per i rigori che avevano già deciso la gara di andata all’Acinque Ice Arena. Sempre a favore dei Pirati.

Il risultato quindi rischia di far scivolare i Mastini al quarto posto della regular season, anche se la suddivisione della posta in palio (2 punti ai vincitori, 1 agli sconfitti) lascia aperta la possibilità di un sorpasso in extremis, sabato sera. Il Varese ospiterà il Fiemme, i Pirati andranno ad Alleghe. La volata è ancora aperta per la terza posizione, non per la seconda perché il Pergine domina a Caldaro e può addirittura prendersi la testa ai danni dei Lucci.

Il risultato è comunque beffardo per i gialloneri che hanno creato molto di più dei padroni di casa (25 a 46 il bilancio dei tiri: quasi il doppio quelli di Vanetti e soci!) ma allo stesso tempo sono riusciti a raddrizzare il risultato nei minuti finali. Sotto 2-0 infatti i Mastini hanno rimandato il verdetto all’overtime grazie alle reti di Michael Mazzacane e Bertin negli ultimi 12′. Entrambe le squadre possono rimproverarsi l’incapacità di andare a segno in superiorità (0 su 6 sia per l’una sia per l’altra) e questo è un aspetto che andrà migliorato a partire dalla prossima partita.

LA PARTITA

Primo terzo a reti bianche, con i Mastini che premono di più verso la porta di Reinalter, apparso in ottima serata. Pietroniro fallisce il disco del vantaggio ma anche Perla si fa trovare pronto. Al Varese poi non bastano due powerplay per passare.

Alla ripresa dopo il primo intervallo altra penalità all’Appiano non sfruttata dai gialloneri che poi sono puniti a loro volta. Si gioca a due porte fino al 28′ quando Piechenstein inventa un passaggio vincente a Graf che sigla l’1-0. Altri powerplay per il Varese che prima è troppo poco incisivo, poi trova un Reinalter in versione saracinesca sino allo scadere del secondo drittel.

Al rientro l’Appiano approfitta della sterilità offensiva lombarda e punisce ancora il Varese: contropiede di Piechernstein e Perla è battuto con un tiro rasoghiaccio. Il gol che chiude la partita? No, perché i Mastini non si arrendono mai e al 48′ Cordiano manda un puck nel traffico e trova la conclusione vincente di Michael Mazzacane. A quel punto è assedio, l’Appiano si salva ancora fino a che Bertin scarica in porta un disco imparabile e colmo di rabbia: 2-2.

A quel punto però la disciplina giallonera va a farsi benedire e l’Appiano può giocare in superiorità gli ultimi minuti, anche 40″ a 5 contro 3, ma Perla e soci reggono l’urto: si va all’overtime.

Schina però fa la frittata: litigio con Raisanen e 4′ di penalità. Il risultato non cambia, le squadre tornano a uomini pari ma proprio a quel punto Tombolato infila l’ultimo disco utile nella porta di Perla mandando i Mastini al tappeto.

APPIANO PIRATES – MASTINI VARESE 3-2 OT

(0-0; 1-0; 1-2; 1-0) MARCATORI: 27.53 Graf (A – Piechenstein, Räisänen); 45.01 Piechenstein (A – Räisänen, Maekinen), 48.38 M. Mazzacane (V – T. Cordiano), 55.25 Bertin (V); 64.56 Tombolato (A – Pardatscher, Maekinen) VARESE: Perla (Marinelli); Schina, Näslund, Bertin, Vignoli, E. Mazzacane, Fanelli; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Perino, Majul, Pietroniro, Tilaro, M. Mazzacane, Raimondi, T. Cordiano, Crivellari. All. Czarnecki.

ARBITRI: Bedana e Gruber (Carrito e Ilmer).

NOTE. Penalità: A 25′, V 23′. Superiorità: A 0-6, V 0-6. Spettatori: 150.

IHL (21a giornata)

RISULTATI: Appiano – Varese 3-2 OT; Bressanone – Alleghe 2-4; Feltre – Valpellice 6-1; Caldaro – Pergine 1-6; Valdifiemme – Como 7-2. Riposa: Dobbiaco.

CLASSIFICA: Caldaro* 46; Pergine 43; Appiano 40; VARESE 39; Feltre 34 | Alleghe 33; Valdifiemme 24; Como 23; Bressanone 14; Valpellice 10; Dobbiaco 9.

* una partita in più.