I voti del Varese: Palazzolo e Furlan non illuminano, Vitofrancesco è l’esempio da seguire

VARESE – CHISOLA 1-3 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 5: Un po’ in ritardo sul primo gol, pasticcia a inizio ripresa rischiando la frittata e poi si fa battere troppo facilmente da Ponsat sul 3-1

BALDARO 5: Giornata “no” per il 2005 biancorosso che in difesa fatica e in attacco non si vede quasi mai. Complice del pasticcio che porta al terzo gol ospite

Stampi 5,5: Entra con buona voglia ma sbaglia tanto e non riesce a essere incisivo

COTTARELLI 5,5: Mezzo voto in più per il gol, uno in meno per l’errore sul gol che chiude i conti dei piemontesi

MOLINARI 6: Dietro è quello che prova a tenere la barra dritta nonostante il mare in tempesta. Un paio di recuperi importanti per evitare che il passivo aumenti

BENACQUISTA 5: In crescita nelle ultime giornate, un deciso passo indietro oggi. Esce timidamente sul primo gol lasciando il cross facile, poi accumula una serie di errorini che ne pregiudicano la prestazione

VITOFRANCESCO 6,5: La fascia di capitano non potrebbe trovare braccio migliore sul quale stare. Corre e dà spinta ai compagni fino alla fine, anche da terzino. È un esempio per i suoi compagni, che però oggi lo lasciano correre da solo

MANDELLI 5,5: Non trova la posizione giusta nei primi minuti, preso in mezzo tra centrocampo e attacco. Il Chisola sfrutta quegli spazi per attaccare e fare male. Nella ripresa prova a far girare la squadra ma non è giornata

PALAZZOLO 5: Gli manca il lampo e la giocata della quale è capace. Tanti errori semplici, non da lui. E non è un caso che nelle sue giornate negative anche la squadra non giri a dovere

Di Maira 5,5: Dentro nel finale, qualche sponda e poco altro

LIBERATI 5,5: Il più attivo a inizio partita, ma non riesce a dare concretezza alle sue giocate. Di certo non il peggiore della squadra, forse avrebbe meritato qualche minuto in più

Perissinotto 5,5: A metà tra la voglia di fare e la foga di strafare. Corre spesso a vuoto e senza dare sostanza al suo gioco e a quello della squadfra

BANFI 6: Anche oggi è uno dei più positivi, nonostante le poche palle avute a disposizione. Sfortunato nella ripresa a non trovare un gol che avrebbe meritato

FURLAN 5: Parte da seconda punta con libertà di svariare sull’attacco, ma non trova né giocate né gli spazi per le sue giocate. Si vede sempre meno, fino alla sostituzione

Guri 5,5: L’impegno non manca, offre un bell’assist a Banfi ma non riesce a dare continuità al suo gioco. Troppo a sprazzi, un po’ come la sua stagione finora