Il popolo del centro sinistra di Tradate accoglie con entusiasmo la candidatura di Pietro Vanzulli

Grande partecipazione e tanto entusiasmo ieri sera a Villa Truffini, dove il Partito democratico e la lista civica Partecipare sempre hanno presentato la candidatura di Pietro Vanzulli per le elezioni amministrative che si svolgeranno nella primavera del prossimo anno.

A presentare la serata Carlo D’Ambrosio, assessore al Bilancio del Comune di Vedano Olona, amico personale di Vanzulli: «E’ importante la presenza questa sera di tante persone che hanno avuto esperienze amministrative ma anche di moltissimi cittadini che evidentemente sperano in un cambiamento per la città di Tradate. Pietro Vanzulli mette a disposizione della comunità tradatese la sua professionalità ma anche la sua umanità per diventare interprete di questo bisogno di cambiamento».

Emozionato il candidato sindaco, che ha parlato della sua decisione di impegnarsi per la città: «Sono tradatese da sempre e anche se lavoro a Milano da quando sono diventato papà ho modo di vivere e di osservare più da vicino diversi aspetti della città – ha detto Vanzulli – Credo che Tradate sia una città con un grande potenziale inespresso e che serva davvero un cambio di passo. Tradate è un centro importante, ha scuole e servizi centrali per un territorio più vasto e non può essere solo una città dormitorio che gravita attorno a Milano. La mia candidatura è frutto di una lunga riflessione e nasce dalla speranza di potermi impegnare per la mia comunità».

«Di Pietro mi ha colpito molto la determinazione nel voler fare qualcosa di positivo per la nostra città – ha detto Laura Cavalotti, ex sindaco e attualmente all’opposizione in Consiglio comunale – Un valore aggiunto, oltre alla sua professionalità e alle conoscenze legate alla sua professione di avvocato, è la lunga esperienza di volontariato all’Allodola, alla cooperativa L’Aquilone e alla Nostra Famiglia. E’ un ambito dove in questi anni sono state cancellate molte esperienze positive e questo vuoto si sente, in particolare per quanto riguarda i servizi per i giovani e gli adolescenti. L’attenzione e l’esperienza di Pietro Vanzulli saranno sicuramente importanti»

A Vanzulli Partito democratico e la civica Partecipare sempre, i due gruppi che hanno lavorato a questa candidatura, affidano anche il compito di costruire una nuova pagina della vicenda, non sempre facile, del centrosinistra a Tradate: «Dodici anni fa proprio da questa sala questa sera così affollata partì la campagna elettorale vincente di Laura Cavalotti e questo speriamo sia di buon auspicio – ha detto Marco Viscardi, consigliere comunale del Pd – Sono molto contento della ritrovata unità con la lista Partecipare sempre e la figura di Pietro è il collante per rimettere insieme le forze del centro sinistra e dare a Tradate un nuovo governo. I valori che animano questa sala sono quelli che hanno spinto Pietro Vanzulli ad accettare la candidatura. E’ il momento di cambiare e di vincere di nuovo».

Durante la serata si è parlato di tantissimi argomenti, con molte persone che nei loro interventi hanno evidenziato diversi aspetti critici della realtà tradatese. Ancora è presto per la stesura del programma elettorale e la definizione della lista, ma il dibattito è aperto e l’invito dei promotori è alla più ampia partecipazione, in particolare per quanto riguarda le forze più giovani della città. «La sensazione è che in questi anni sia mancato l’ascolto ed è da qui che occorre ricominciare. Per questo il nostro primo impegno sarà quello di ascoltare istanze e proposte dei cittadini – ha concluso Vanzulli – Serve che anche i giovani si mettano in gioco, perché sono il futuro e il loro contributo è indispensabile per costruire la Tradate di domani».