La Prima della Scala tocca anche Malpensa

Nel giorno di Sant’Ambrogio, come da tradizione, arriva la Prima della Scala, a Milano: in scena quest’anno c’è il ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi, diretto da Riccardo Chailly. Che si potrà assaporare anche all’aeroporto di Malpensa, coinvolto nell’iniziativa della “Prima diffusa” che prevede proiezioni in tanti luoghi della città, dalle scuole ai musei, dagli spazi culturali fino al carcere di San Vittore.

L’opera di Verdi inaugura la Stagione di Opera e Balletto 2023/2024 del celebre teatro: un momento che richiama appassionati da mezzo mondo, dalle Americhe fino alla Cina e al Giappone.

E da questo punto di vista la scelta dell’aeroporto è simbolicamente importante, per la città: fin da qui Milano omaggia una delle sue tradizioni e produzioni più vitali e conosciute al mondo, insieme alla moda.

La proiezione in diretta inizia alle 17.45 alla “Porta di Milano”, l’ingresso all’aeroporto venendo dall’area taxi e dalla stazione ferroviaria.

La trasmissione è curata dalla Rai, che manderà in onda anche su Rai 1, ma anche su Radio Tre e Raiplay: dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, quindici radiomicrofoni dedicati ai solisti.

Nel 2015 la Rai e la Scala avevano portato la lirica fin dentro all’aeroporto con un memorabile “Elisir d’amore” tra i passeggeri in partenza.