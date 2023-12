“Le lucine della nostra casa di Cunardo all’Ospedale Del Ponte, per tutti i bambini malati”

Migliaia di lucine illuminano il Natale dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese. Ad allestire lo spettacolo di luci che ha trasformato in uno scrigno scintillante di meraviglia il Giardino d’inverno al quinto piano dell’ospedale Del Ponte sono stati i genitori di Michela, in cura al Day Center oncoematologico pediatrico Giacomo Ascoli.

«Quest’anno, a causa di un lutto recente in famiglia, non ce la siamo sentita di addobbare come sempre la nostra casa di Cunardo che ci ha aiutato negli anni a condividere lo spirito natalizio con centinaia di persone – raccontano mamma Adele e papà Simone –. Abbiamo scelto di concentrare la nostra passione per le luci natalizie qui, negli spazi dell’Oncoematologia pediatrica di Varese, in modo che Michela possa comunque vivere la magia del Natale. Anzi, di più, che possa condividere questa magia con tutti i bambini e i ragazzi che, come lei, sono in cura in questo ambiente dove ci sentiamo sentiti da subito accolti come a casa».

Migliaia di lucine già ricoprono tetto e pareti in vetro del Giardino d’inverno, trasformati in un cielo tempestato di una miriade di stelle pulsanti di luce. Uno spettacolo che ha reso magico il salone dove i pazienti dell’oncoematologia pediatrica giocano e, quando le condizioni lo permettono, seguono le terapie.

L’allestimento sarà presto completato dalle piccole opere d’arte a tema natalizio come biglietti, biscotti e alberi in pasta, che i bambini realizzeranno nei prossimi giorni assieme alle instancabili volontarie creative di Fondazione Giacomo Ascoli.

«Siamo convinti che migliorare il benessere e la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie impegnate nei percorsi di cura contribuisca a rendere più efficaci le terapie – spiega Angela Ballerio, mamma di Giacomo – L’idea anima il lavoro della Fondazione Giacomo Ascoli e dei nostri volontari da sempre e siamo grati alla famiglia Santandrea di condividere con noi questo principio e questo impegno. Le migliaia di lucine che illuminano il Natale in Day Center sono un regalo meraviglioso che porterà gioia e nuova energia ai bambini e ai loro genitori impegnati nel percorso verso la guarigione».

Nelle prossime settimane le sfavillanti lucine dell’Oncoematologia pediatrica saranno la cornice magica di una serie di piccoli eventi per celebrare l’attesa del Natale con i piccoli pazienti: in programma proposte creative, attimi di magia e incontri con i campioni dello sport e personaggi famosi, tra fantasia e realtà.