Riparte Luino Corsi: ecco come iscriversi e le novità

Aprono le iscrizione, fino al 18 gennaio 2024, per la nuova edizione di “Luino Corsi” in programma tra febbraio e maggio. Tra le opportunità di quest’anno, anche il pilates, e diversi corsi “creativi”, come quello di fotografia e recitazione.

I corsi, nel dettaglio, sono:

– Inglese base, docente Jason Krueger

– Inglese base plus, docente Jessica Arthur

– Inglese non solo base ed intermedio, docente Elliot Kaye

– Spagnolo, docente Irene Romanò

– Tedesco, docente Cinzia Magri

– Pilates, docente Enza Pezzillo

– Corso “Io mi scrivo”, docente Francesca Polo

– Corso antiaggressione femminile – Metodo Impact, docente Virginio Laurini

– Insieme è più facile. Corso per genitori di bambini 0/6 anni, docente Gabriella Cataldo

– Corso base di fotografia, docente Sonia Lamia

– Scacchi – Corso base ed intermedio, docente Fabio Colombo

– Laboratorio di scrittura creativa e recitazione, docente Lucio Perrone

COME ISCRIVERSI

Per maggiori approfondimenti rispetto al programma del corso e al calendario degli incontri, consultare l’opuscolo allegato QUI.

L’iscrizione può essere effettuata solo online e per accedere occorre essere muniti in alternativa di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica) e lettore di smart card. L’iscrizione si intende perfezionata a seguito di ricezione di una mail contenente i dati dell’istanza online presentata.

Al raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario all’attivazione del corso, un apposito avviso di pagamento PAGOPA verrà predisposto dal personale dell’Ufficio Cultura e inviato all’indirizzo mail indicato in fase di iscrizione. Il pagamento può essere effettuato dal sito www.comune.luino.va.it alla voce PAGOPA oppure tramite home banking, servizi di pagamento online, in banca, in ufficio postale, presso gli esercenti convenzionati o presso i punti di posta privata. Per info chiamare il numero 0332 543 564/525 oppure scrivere una email a cultura@comune.luino.va.it