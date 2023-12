Sversamento di Idrocarburi nel lago Ceresio: piano di contenimento con 160 metri di barriera assorbente

Una chiazza oleosa sul lago Ceresio ha richiesto un intervento di contenimento e salvaguardia delle acque tra il 27 e il 28 dicembre coordinato dal Comune di Lavena Ponte Tresa, da Arpa, Vigili del fuoco, Provincia di Varese e Ats Insubria.

L’allerta è scattata nella giornata di mercoledì 27 dicembre quando è stata segnalata la presenza di idrocarburi sulle rive del lago nella zona chiamata “Delle spiaggette” a Lavena.

Sul posto è intervenuta la vicesindaco Valentina Boniotto che ha attivato l’ufficio tecnico comunale. Dal primo sopralluogo con i Vigili del Fuoco, Arpa e Provincia è uscito il primo piano d’azione.

Nella giornata di giovedì 28 dicembre sono stati stesi 160 metri di “salsicciotti” oleoassorbenti per contenere e assorbire quella che fortunatamente si è rivelata essere una “modica” quantità di sostanza inquinante.

Secondo una primissima ricostruzione il materiale inquinante proverrebbe da uno scarico meteorico di acque chiare. La stessa Arpa si è attivata per scongiurare che l’inquinamento provenisse da una fuoriuscita relativa ad attività produttive ma il corso dello scarico ha condotto sostanzialmente fino ad una zona solamente residenziale.

In questo momento è più probabile pensare che l’incidente sia stato causato da un improvvido sversamento di benzina in uno scarico della rete delle acque chiare, magari derivante da un’attività di pulizia.

ATS Insubria si è mossa invece per verificare che lo sversamento non avesse provocato una moria di pesci, cosa che fortunatamente non è avvenuta. «Ringraziamo tutti gli enti tecnici intervenuti, dal Comune alla Provincia, per aver aiutato a contenere il danno – spiega il sindaco Mastromarino -, attendiamo l’esito di tutti i rilievi per procedere a controlli più specifici».