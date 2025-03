Un fantastico pomeriggio “Uisp” sotto canestro con il Vharese

NOTIZIARIO UISP del 6 marzo 2025

VHARESE BASKET – Un fantastico pomeriggio UISP

.

Se sabato 1 marzo qualcuno fosse passato per curiosità al PalaUnimec di Arcore spinto dalla curiosità derivante dal parcheggio pieno di auto e pulmini, prima di tutto avrebbe fatto fatica a trovare posto e poi non se ne sarebbe più andato rimanendo fino alla fine dello “Screwers Tournament”, torneo di basket splendidamente organizzato dagli Amici di Screwers Arcore. Oltre alla squadra organizzatrice, sono scese in campo le squadre Screwers di Oggiono, i Links di Erba, la Briantea e il Vharese. Guidati dalla coppia di coach Matteo & Matteo (De Marchi e Galli), per il Vharese sono scesi in campo Francesco D’Amico, Claudjo Shehi, Samuele Bombonato, Diego Leuzzi, Roberto Panti, Dino Pavanetto, Simone Pravettoni e Anuar El Kouztite. Purtroppo assente per indisposizione Steven Piemonte.

I punteggi dei singoli incontri non hanno avuto l’importanza che normalmente hanno in qualsiasi partita perché c’era qualcosa di più grande che teneva gli spettatori inchiodati alle gradinate. Un clima di festa, di divertimento, di sport per tutti che traspariva dai volti e dai sorrisi di tutti i partecipanti. Abbracci rilasciati a tutti anche se non si conosceva a chi lo si dava ma la gioia di condividere un canestro fatto, un passaggio o un recupero ben riuscito era così grande da doverla condividere con tutti. E con un clima simile come potevi andartene? L’ipotetico spettatore entrato per curiosità in palestra si sarebbe spellato le mani come molti altri per sottolineare giocate spettacolari anche solo per l’impegno e la sportività di ogni atleta che scendeva in campo. Ognuno ha dato tutto quello che poteva, anche il solo riuscire a prendere un pallone assumeva un significato particolare per chi lo faceva. Un “grazie” di cuore a chi ha organizzato curando ogni particolare compresa la merenda finale che è stata la ciliegina sulla torta rendendo davvero fantastico questo evento.

VARESE – Nashat balla in rosa

Le ballerine di Nashat, asd affiliata alla Uisp che organizza corsi di danza polinesiana e del ventre, saranno presenti domenica alla Corsa Rosa. Ma i festeggiamenti continueranno anche mercoledì 12 marzo quando, nella sede Uisp di piazza De Salvo, dalle 20 alle 24, ci saranno danze in rosa. La serata – dedicata ad allieve ed ex allieve – prevede esibizioni dell’insegnante Ileana Maccari e delle allieve, esercizi di musicabilità e momenti di condivisione.

Claudia Brigida Speggiorin leggerà poesie sul tema della donna e, con un po’ di creatività, si realizzerà un fiore di carta con l’arte dell’origami. L’attività sportiva e ricreativa si legherà così con i valori della ricorrenza dell’8 marzo, momento di grande significato per le donne che ancora oggi, in tutto il mondo, lottano per i propri diritti.

PONTE TRESA – Un seminario sugli amici a quattro zampe

Tu e il tuo cane vi capite davvero? Siete una coppia affiatata? La asd “Amico Fidato” che affronta la cinofilia con un approccio cognitivo relazionale e che è affiliata alla Uisp, presenta il seminario “Motivazioni ed Emozioni”, che si terrà a Lavena Ponte Tresa il 6 aprile e il 7 giugno, con la partecipazione esclusiva di Elena Garoni, medico veterinario esperta in comportamento e istruttrice cinofila, nonché autrice del libro “Piacere di conoscerti, capire i cani con le motivazioni di razza”.

Dopo una breve introduzione sulla natura delle motivazioni e delle emozioni, il gruppo scoprirà le variabili che influenzano la personalità di ogni cane. Saranno proposti esercizi e strategie tesi a migliorare la relazione e il benessere della coppia uomo-cane. Insieme al tuo amico a quattro zampe, sarai coinvolto in un percorso di crescita, di cui ne gioverete entrambi. Iscrizioni all’indirizzo: anelli.silvia@gmail.com, oppure: 327/1199565.