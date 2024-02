Arcisate capitale del karate targato UISP

NOTIZIARIO UISP del 14 febbraio 2024

BASKET UISP – Il Vharese dà spettacolo nel torneo di Arcore

.

Che sarebbe stato un bellissimo pomeriggio, nonostante la pioggia incessante, ci è apparso evidente al nostro arrivo al PalaUnimec di Arcore: il nostro “navigatore” Simone non ha sbagliato un’indicazione nonostante il dedalo di vie, incroci e rotonde che abbiamo incontrato. Sabato 10 febbraio, era in programma la tappa di Arcore del Campionato UISP magistralmente organizzata dagli amici di Screwers alla quale partecipavano, oltre al Vharese, gli Screwers di Arcore e Oggiono, i Links, la Briantea 84 (alla quale facciamo un grosso applauso per il suo 40° compleanno) e UltraDi.

Nel logo delle UISP compare la scritta: “sportpertutti” ed è stato un pomeriggio che ha dimostrato concretamente cosa voglia dire questa scritta. E’ stato proprio un pomeriggio di sport per tutti, dove le varie disabilità sono scomparse per lasciare spazio allo sport e al divertimento. Senza il nostro “polipo” (famoso anche per il numero di palloni recuperati in ogni incontro) Anuar, fermato da un’indisposizione, abbiamo giocato una carta jolly: il nuovo coach Pippo Piemonte. Sotto la sua guida, Francesco, Simone, Diego, Stefano, Claudjo, Samuele, Daniel, Steven, Gabriele e Roby, hanno dimostrato di cosa sono capaci di fare. Sia nella partita con Arcore che in quella con Oggiono, i nostri cestisti hanno deliziato il numeroso pubblico presente con giocate di squadra che strappavano standing ovation ad ogni azione. Oltre a questo, i nostri ragazzi meritano anche un forte applauso per la grande sportività dimostrata. Un tecnico degli Screwers, nel salutarci, ha detto che è sempre uno spettacolo veder giocare i nostri ragazzi e insieme abbiamo condiviso che il vero spettacolo è stato vedere la felicità sui volti di tutti i partecipanti. Davvero un bellissimo pomeriggio di sportpertutti!!!

KARATE – Diciassette società in gara ad Arcisate

Il 4 Febbraio 2024, nella palestra comunale di via Giacomini ad Arcisate, si è svolto il “XII° Trofeo di Arcisate” di Karate, con oltre 450 esibizioni tra forma e combattimento.

La società organizzatrice C. S. Vela Asd Arcisate, con a capo il suo presidente, gli

istruttori, gli arbitri, i presidenti di giuria, oltre ai volontari, hanno permesso di attivare

quattro tatami (aree di gara), e di fare procedere la gara in modo travolgente, per cercare di ridurre i tempi di attesa, compatibilmente con la presenza di molti atleti.

Hanno partecipato al trofeo 17 società provenienti dal Piemonte, dal Veneto e

naturalmente dalla Lombardia. C’è stata la partecipazione di molti amici vecchi e nuovi, che rispondono gentilmente all’appello, anche per il solo gusto di incontrarci e sapere che siamo sempre sintonizzati con “amicizia e rispetto”.

UOMINI E CANI – Chi trova un amico, trova un tesoro

Tutti i cani possono ricercare il porcino. L’olfatto è il senso più sviluppato nei cani. Ci sono razze specifiche che arrivano ad avere 300 milioni di recettori olfattivi, come il Bloodhound, mentre l’uomo ne possiede in media solo 6. Ad ogni modo, l’olfatto non è il solo fattore preponderante durante una ricerca di cose e/o persone. Di fatti, un ottimo cane da ricerca deve avere molte altre doti in più rispetto al solo senso dell’olfatto maggiormente sviluppato. Deve avere sia una buona motivazione di ricerca che perlustrativa e, soprattutto, buona motivazione collaborativa e affiliativa. Ovvero, deve essere curioso verso l’ambiente che lo circonda ed avere un buon legame con il proprietario/conduttore.

Ciac – il Centro istruzione amici del cane affiliato alla Uisp – propone un corso in cui esperti del settore che ti guideranno attraverso boschi incantati alla ricerca di tesori gastronomici insieme al tuo fedele compagno a quattro zampe. Il corso si sviluppa in sei sabati nei mesi di marzo e aprile (le date sono: 2-9-16-23 marzo e

6-13 aprile). Dalle 11 alle 12.30. Per info: info@ciac-varese.it