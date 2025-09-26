Arcore si tinge d’arcobaleno: sabato 27 settembre torna il Brianza Pride

Sabato 27 settembre si sfila per le vie della città con carri allegorici, musica, bandiere e un messaggio chiaro: inclusione, diritti e libertà per tutte e tutti. Ritrovo alle 15 in piazza Martiri della Libertà davanti alla stazione

Tutto pronto ad Arcore per l’edizione 2025 del Brianza Pride, la manifestazione che celebra l’orgoglio e la visibilità della comunità Lgbtqiapk+ e che torna a sfilare sabato 27 settembre per le vie della città con carri allegorici, musica, bandiere e un messaggio chiaro: inclusione, diritti e libertà per tutte e tutti.

Partenza alle 15 in piazza Martiri della Libertà

Il ritrovo è fissato alle 15 in piazza Martiri della Libertà, proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Arcore. La parata partirà alle 15.30, attraversando il centro cittadino con un corteo colorato e festoso, come ormai è tradizione per l’appuntamento arcobaleno della Brianza.

Alla sfilata parteciperanno gruppi, associazioni, singoli cittadini, famiglie e realtà sociali provenienti da tutta la provincia, in un momento collettivo che è insieme celebrazione e rivendicazione.

Il Brianza Pride è nato come risposta alla necessità di dare voce e visibilità alle persone Lgbtqiapk+ anche fuori dai grandi centri urbani, portando il messaggio di uguaglianza nei territori, nelle piazze e tra la gente. L’obiettivo è quello di costruire una società più inclusiva, accogliente e libera da discriminazioni.

Viabilità modificata in città

Come ogni anno, sono previste modifiche alla viabilità e alla circolazione durante lo svolgimento del corteo. Il percorso della parata e l’elenco delle strade interessate dalle chiusure temporanee è consultabile sul sito del Comune di Arcore.

Il Comune di Arcore invita i cittadini alla massima collaborazione, sottolineando il valore sociale e culturale della manifestazione, che si svolgerà in un clima di festa, rispetto e partecipazione.