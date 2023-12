Uisp sostiene una borsa di studio per la danza

Cenerentola insegna. Nelle favole più emozionanti c’è sempre un ballo, che è il momento in cui succede qualcosa di magico. Domenica scorsa Palazzo Estense – sede del comune di Varese – ha ospitato la terza edizione del Gran Ballo di Natale, un evento organizzato dall’associazione “23&20” in cui il ballo è stato solo l’inizio di una favola vera, da vivere nella quotidianità.

In primo piano lo scopo benefico: donare una borsa di studio di Danza a Gabriela Cristina Brites de Campos, una ragazza disabile che avrà così la possibilità di coronare la sua passione attraverso il progetto “Scarpette nel Cuore” dell’Associazione Green Event. Anche Uisp ha sostenuto la borsa di studio.

«Abbiamo aderito con slancio – afferma la vice presidente di Uisp Varese, Ileana Maccari, che tra le altre cose è una danzatrice e sa bene cosa vuol dire portare la passione del ballo nella propria vita -. Uisp ha una missione: rendere lo sport per tutti, nessuno escluso. Non potevamo non essere entusiasti all’idea di rendere il sogno della danza possibile per Gabriela Cristina che è una ballerina eccezionale e che potrà continuare a studiare danza, diventando sempre più brava e facendoci emozionare sempre di più».

La premiazione è stata il culmine di una giornata indimenticabile. L’associazione “Società di Danza milanese” ha infatti portato in scena valzer, quadriglie, danze coreografiche e marce, in costumi d’epoca, impeccabili in ogni dettaglio. “Art dance” ha invece stupito con i balli di sala, in costumi da gara ed emozionato, con le esibizioni di Giovanni Alianelli e la sua partner Enrica, che proprio grazie all’ edizioni precedenti del Gran Ballo hanno studiato e sono diventati campioni regionali e interregionali ai campionati Fids, sotto l’attenta guida di Carlo Pozzoni.

Un evento che valorizza Varese, sia sotto l’aspetto della solidarietà, che sotto quello della bellezza artistica, e che entrato nel cuore dei varesini che lo considerano parte integrante dei festeggiamenti natalizi.

La Uisp da sempre si batte per i diritti delle persone disabili, realizza progetti di inclusione sociale ed è contro ogni discriminazione a favore di disabili e sofferenti psichici. C’è attenzione anche agli aspetti educativi con i progetti di psicomotricità portati avanti nelle scuole.

L’obiettivo di Uisp è quello di rendere tutti gli individui protagonisti senza distinzioni della società in cui vivono. Lo sport, in questo, può essere un importantissimo strumento di integrazione perché favorisce la socializzazione, la collaborazione, lo stare insieme, il rispetto delle regole. Lo sport, inoltre, può far scoprire potenzialità sconosciute, portando ogni persona a tirar fuori il meglio da se stesso. Ecco perché Uisp Varese era presente a Palazzo Estense: è troppa la voglia di collaborare con le realtà che condividono gli stessi obiettivi. E – come nelle favole – vissero tutti felici e contenti.